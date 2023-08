Run, don't walk: lekkende flesjes in je koffer zijn verleden tijd met déze handige hoesjes

Weg met lekkende flesjes

Ben je wel echt op vakantie geweest als er geen flesjes vloeistof zijn gaan lekken in je tas? Elke vakantie weer is het een struggle. Is het niet de shampoo, dan is het wel de aftersun die zich over je hele koffer of tas heeft verspreid. De horror!

Maar no worries, natuurlijk is hier een handige oplossing voor. Bij Amazon (en waarschijnlijk ook bij andere winkels) kun je namelijk siliconen bottle covers kopen. Deze anti-lek hoesjes plaats je als een soort condoom over je flesjes heen. Gaan je flesje dan toch lekken, dan zorgt het hoesje ervoor dat de inhoud niet op al je bagage drupt. Geniaal toch?

Voor €8,99 koop je vier plastic anti-lek hoesjes om jouw shampoo, zonnebrand en andere vloeistoffen binnenboord te houden. Je kunt ze makkelijk schoonmaken en zijn daarom lekker duurzaam. Een musthave voor elke reis!

Bron: JAN