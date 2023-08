Run, don't walk: stay hydrated op Lowlands met deze stijlvolle musthave

Nummer 1 tip bij een festival: stay hydrated (en dan bedoelen we niet met alleen bier)!

Musthave op Lowlands

Tijdens een festival sta je lekker veel te dansen, springen en zweten. Waarschijnlijk drink je de hele dag bier, wijn of shotjes, maar vergeet je om veel water te drinken. En dat is met warm weer juist heel belangrijk. Maar water is op festivals best wel prijzig en vaak krijg je flesjes zonder dop.

Daarom is een opvouwbare waterfles écht een musthave op een festival als Lowlands. Het neemt weinig ruimte in beslag, is makkelijk mee te nemen en je kunt 'm aan je broek hangen voor easy access. Deze waterflessen zijn in allerlei kleuren te verkrijgen en kosten vaak maar een paar euro.

Wil je niet met een knalblauwe of knalgele fles rondlopen, dan kun je bij Bol.com een goudkleurige waterfles kopen. Perfect voor bij je festivaloutfit! Bij Amazon kun je sets van 6 waterflessen kopen dus je kunt ze gelijk uitdelen aan je vrienden. Zo raken jullie allemaal niet uitgedroogd dit weekend, ideaal.

Goudkleurige waterfles Beeld Bol.com