Run, don't walk: met deze goedkope tanning mousse krijg je een mooi bruin kleurtje zonder zon

Sunkissed skin in een flesje!

Tanning mousse van de Lidl

Ben je nog heel wit na deze regenachtige zomer en wil je graag een kleurtje zonder te zonnen of naar de zonnebank te gaan? Een fake tan is dan echt wat je nodig hebt. Je kunt tegenwoordig heel goede tanning-producten kopen voor een mooi gebruinde huid. Alleen zijn veel goede producten best wel prijzig.

Op TikTok gaat er nu een tanning mousse viral van Lidl. De ‘Marbella Glow self tanning mousse’ schijnt heel goed te zijn. En een leuk bijkomend feitje: hij kost slechts € 4,29. Normaal zijn tanning-producten veel duurder, dus dit is echt een koopje!

Perfect tan

TikTokker Joy Bosz is groot fan van de tanning mousse en laat in de onderstaande video zien waarom ie zo ontzettend goed is. Hij is verkrijgbaar in de kleuren medium, dark of extra dark en hij vlekt niet. Even smeren en in laten trekken en voilà, je hebt een perfect tan. Ook volgers zijn enthousiast. “I love deze zelfbruiner! Zo'n mooie kleur, niet oranje en t blijft zo lang zitten”, reageert iemand.

Ren snel naar een Lidl-filiaal en bemachtig een flesje. Zo heb je de zon helemaal niet meer nodig!