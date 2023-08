Run, don't walk: in déze winkel scoor je de goedkoopste condooms

Waar vind je de goedkoopste condooms?

Condooms komen in alle kleuren, geuren en maten en hebben allemaal verschillende prijskaartjes. Good to know: óók goedkope condooms die te koop zijn in Nederland voldoen aan de wettelijke eisen. Ze zijn dus net zo betrouwbaar als condooms van duurdere merken, zoals Durex.

Hieronder hebben we een lijstje gemaakt van de ‘basic’/classic condooms die verschillende supermarkten en drogisterijen verkopen. De prijzen kunnen best wel verschillen, dus het is zeker de moeite waard om te checken bij welke winkel ze het goedkoopst zijn!

Albert Heijn - AH condooms standaard 12 stuks voor €3,49 = €0,29 per stuk.

Kruidvat - Kruidvat classic condooms 12 stuks €3,49 = €0,29 per stuk.

Etos - Etos condooms classic 12 stuks voor €3,59 = €0,30 per stuk.

Dirk - SenX condooms classic line 20 stuks voor €7,99 = €0,40 per stuk.

Coop - SensX condooms classic line 20 stuks €8,39 = €0,42 per stuk.

Zoek je goedkope condooms zonder toeters en bellen? Bij Kruidvat en Albert Heijn ben je het goedkoopste uit als je een pak ‘normale’ condooms wil kopen. Ga niet naar de Coop, want daar betaal je namelijk 13 eurocent meer per condoom dan bij de Appie of de Kruidvat. De classic condooms van Durex zijn in elk geval bij elke winkel een stuk duurder dan het huismerk of andere merken. Je betaalt bijna één euro (!) per condoom.

Kleine disclaimer: het kan zijn dat de condooms bij andere supermarkten, zoals de Jumbo en Nettorama, goedkoper zijn, maar de prijzen daarvan zijn niet online beschikbaar.