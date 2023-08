Run, don't walk: Weer je sleutels kwijt? Híer scoor je een AirTag dupe voor een prikkie

AirTag dupe

Locatie trackers, zoals de AirTag, zijn momenteel heel populair. Stop een tracker in je tas en je blijft op de hoogte van de locatie van je bagage.

Zo'n tracker hoeft helemaal niet duur te zijn. Action heeft een goedkope dupe van de Apple AirTag, namelijk de Key Finder. Er zit een opening in, zodat je 'm kunt vastmaken aan je sleutelbos of andere spullen. Verbind de tracker met je telefoon en je kunt makkelijk je spullen in huis traceren. Er zit zelfs een speaker in die een geluid kan afspelen als je 'm bent kwijtgeraakt.

Run, don't walk In déze winkel scoor je de goedkoopste condooms

Key finder Beeld Action

Bereik

En het mooiste van alles: deze Key Finder kost slechts €1,99. Het enige nadeel? Het maximale bereik van deze tracker is slechts 10 meter. Ideaal voor in huis, maar minder geschikt voor buitenshuis, dus. Koop 'm op de website van Action of ren naar de winkel!

Bron: Iphoned