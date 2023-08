Festival vibes: 15 x handige festivaltips om te partyen als een pro

Thank us later!

Ruil je handtas in voor een fannypack. Een schoudertas valt continue af tijdens het dansen en zo heb je je belangrijke spullen altijd binnen handbereik.

Neem een powerbank mee. Je kent het wel: ben je lekker op dreef met het posten van al die gezellige festivalkiekjes op Instagram, valt je telefoon uit. Een powerbank is key.

Draag oordopjes. Het lijkt misschien onnodig, maar het is ontzettend belangrijk om te doen. Gehoorbeschadiging is niet helemaal de vibe waar je voor wil gaan, toch?

Check de timetable. Het kan de beste overkomen, maar je wil je favo artiest niet missen omdat je nog even ergens anders stond te dansen. Maak daarom thuis alvast een planning voor welke artiesten je écht wil zien.

Neem zakdoekjes mee. Trust us, die komen altijd van pas. Niet alleen als je verkouden bent, maar ook om bijvoorbeeld bier van je arm af te vegen of als back-up voor wanneer er geen toiletpapier is (altijd, dus).

Plan na het festival een paar dagen niks. Spontaan afspraken plannen is beter dan achteraf moeten cancellen.

Neem een opvouwbare waterfles mee. Vaak mag je geen flesjes drinken meenemen. De opvouwbare waterflessen mogen daarentegen vaak wel. Ga dit voor de zekerheid wel even na op de website van het festival in kwestie, want het zou zonde zijn als ie uiteindelijk alsnog in de vuilnisbak beland.

Neem een vlag mee. Pak voordat je naar het festival gaat, een (feest)vlag in. Deze kun je op je tent plaatsen, zodat je je slaapplek makkelijk terug kan vinden.

Laat je pomp thuis. Bespaar jezelf de moeite en laat je luchtbed pomp lekker liggen waar ‘ie ligt. Er is vast wel iemand op de camping die er één mee heeft. Scheelt je weer bagage én zo maak je ook weer vrienden.

Neem een slotje mee. Zet je tentrits op slot om te voorkomen dat je spullen gestolen worden. Het zou balen zijn als je aan het einde van de dag terugkomt en al je spullen zijn verdwenen.

Spreek een meetingpoint af met je vrienden. In iedere vriendengroep zitten mensen die altijd zoek raken. Spreek daarom een meetingpoint met elkaar af en eventueel een tijdstip waarop je elkaar daar sowieso ziet. Zo hoef je nooit bang te zijn dat je je vrienden niet meer terug kunt vinden.

Neem een poncho mee! We weten het: écht charmant zijn ze niet. Wél zijn ze heel praktisch, dus je kunt er maar beter een bij je hebben.

Maak je eigen plastuit. Dixi's zijn niet je van het, vóóral niet op festivals. Maak daarom je eigen plastuit (Youtube staat vol wonderbaarlijke tutorials) of neem in het ergste geval een trechter mee, zodat je niet op de wc-bril van de Dixi hoeft te zitten.

Kies de eerste Dixi. Heb je jezelf niet van een plastuit voorzien en zal je toch écht moeten gaan zitteen? De eerste Dixi is vaak het schoonst, omdat mensen denken van niet, waardoor ze de eerste altijd overslaan.