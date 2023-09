Meteorologen waarschuwen: dit is de weersverwachting voor het komend festivalweekend

Weersverwachting

Wie komend weekend naar een festival gaat, krijgt overdag te maken met tropische temperaturen tot wel 30 gaden. Het zal broeierig warm aanvoelen en daarnaast staat er weinig wind. Ook in de avond blijft het lang aangenaam. Maar als de zon rond 20.15 uur is ondergegaan, kan het snel kouder aanvoelen. Toch wordt het niet frisser dan een graad of 18 à 20. Wie op een festivalterrein of camping overnacht moet rekening houden met mogelijke mist aan het begin van de dag.

Tiel is vanaf vrijdagavond het decor van Appelpop, een van de grootste gratis toegankelijke evenementen van Nederland. Ook dit jaar worden er daar zo’n 150.000 muziekfans verwacht. Als de eerste act op vrijdagavond om 17.00 uur begint, is het nog heet. Dat blijft zo tot zonsondergang, waarna het kwik daalt naar de 20 graden.

Misty Fields

Op vrijdag trapt ook het festival Misty Fields af in natuurgebied De Grote Peel bij Heusden. Ook daar worden tropische temperaturen rond de 30 graden verwacht. De organisatie heeft al laten weten dat er voor extra watertappunten komen en dat de bezoekers drinkflesjes mee mogen nemen naar het festivalterrein. Waarschijnlijk zullen ook de andere festivals hitteprotocollen instellen.

Zaterdag wordt het opnieuw een prachtige dag om naar een festival te gaan. De temperaturen komen dan over het algemeen iets lager uit, maar met 26 tot 28 graden blijft het goed warm. Naast Misty Fields en Appelpop gaan dan ook Dream Village in Breda en Smeerboel in Utrecht van start.

Weeronline benadrukt dat insmeren belangrijk is komend weekend. Ook al is het september, met zonkracht 4 tot misschien wel 5 kan een onbeschermde huid binnen een half uur verbranden. Veel water drinken is op warme dagen ook aan te raden.

Bron: ANP