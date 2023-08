Eindelijk verlost van mijn rijangst: ‘Ik durfde niet te schakelen en stond doodsangsten uit’

“Toen mijn vriend en ik op een gegeven moment een auto kochten, zag ik nog geen beren op de weg. Gewoon er weer even inkomen, dan zou het wel gaan, dacht ik. Nou, daar heb ik me flink op verkeken.”

Rijangst

“Ik durfde niet eens de straat uit te rijden, laat staan de snelweg op. Ik stond doodsangsten uit, was zó bang dat ik op het gaspedaal zou trappen als er een kind zou oversteken. Ik kon ook niet meer schakelen. Ik schoot gewoon in paniek. Huilend heb ik tegen mijn vriend gezegd dat ik nooit meer zou autorijden. Echt waar, ik overdrijf niet. Ik had hartkloppingen en was er misselijk van.

Die rijangst heeft jaren geduurd. Ik was altijd afhankelijk van het openbaar vervoer, vrienden, taxichauffeurs of mijn vriend. Toen ik anderhalf jaar geleden zwanger werd, kon ik niet meer afhankelijk zijn, ik wílde het ook niet. Ik moest een flinke mentale drempel over, maar heb me uiteindelijk aangemeld voor een opfriscursus. Ik vond een instructeur die is gespecialiseerd in mensen met rijangst. Hij gaf me mijn zelfvertrouwen achter het stuur terug. Ik durfde het zelfs aan om tijdens mijn zwangerschap te oefenen, iets wat ik nooit had gedacht.

Het duurde vijftien lessen en kostte best wat geld, maar ik heb er ontzettend veel voor teruggekregen, namelijk mijn vrijheid: ik hoef nooit meer afhankelijk te zijn van anderen. Ik kan mijn zoontje zelf naar de opvang brengen en naar opa en oma. Dat ik van mijn rijangst af ben, is zelfs goed geweest voor onze relatie. Nu komt niet alles meer op hem neer en kan ik ook eens Bobben.”

