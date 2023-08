Fem (32) is eindelijk verlost van dyslexie-schaamte: ‘Zo lang ik me kan herinneren voel ik me dommer dan de rest’

Dyslexie-schaamte

“Ik kwam er niet voor uit, kroop tijdens gesprekken in mijn schulp. Als het om boeken lezen ging bijvoorbeeld, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een boek heb opengeslagen.

Op mijn telefoon staat alles in een groter lettertype. Toen ik daar een keer een vraag over kreeg, deed ik alsof mijn neus bloedde en ik het niet in de gaten had. Sinds ik mijn vriend heb, ben ik over mijn schaamte heen. Hij heeft me geaccepteerd zoals ik ben en vind mijn verkeerde uitspraak – ‘Nanimbie’ in plaats van Namibië bijvoorbeeld – juist schattig. Hij heeft me geholpen me vaker uit te spreken, me minder te schamen.

Iedereen heeft wel iets en gelukkig wordt daar steeds vaker over gepraat. Zoals vrouwen met ADHD of autisme. Er is niet per se iets mis met je, je hebt gewoon ‘andere handvatten’ dan een gemiddeld persoon.

Het boek Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit van Bianca Toeps heeft me ook geholpen. Ze schrijft onder meer over stigmatisering en hoe bizar het is dat we in het schoolsysteem met bijles nadruk leggen op dat waar we niet goed in zijn, in plaats van dat we toejuichen waar iemand wél goed in is.

Op mijn werk durf ik er ook openlijker over te zijn. Als er veel leeswerk is, zeg ik dat ik liever iets anders op me neem. Waar ik mezelf vroeger kwelde met nachtenlang lezen, focus ik me nu op de dingen waar ik wél goed in ben, zoals organiseren. Ik ben blij dat ik van mijn schaamte af ben, want die bracht me alleen maar negatieve energie.”

