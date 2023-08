Sophie (28) is eindelijk verlost van het prikkelbaredarmsyndroom: ‘Ik had iedere dag buikpijn, er was geen peil op te trekken’

“De dokter constateerde het prikkelbaredarmsyndroom, maar daar kun je niks tegen doen. Ja, testen wat je wel en niet kunt eten, maar bij mij viel er geen peil op te trekken. De ene keer kon ik prima paprika eten, de ander keer lag ik krom van de buikpijn.”

Prikkelbaredarmsyndroom

“Het beïnvloedde mijn sociale leven. Een dag naar de Efteling durfde ik niet, omdat ik dan niet wist waar het dichtstbijzijnde toilet was – voor het geval dat. Uit eten gaan idem dito. En wat als ik buikpijn zou krijgen en daardoor een avond uit zou verpesten?

Ik heb allerlei testen en onderzoeken gehad, maar er kwam niks uit. Ik heb van alles geprobeerd – diëten, lactosevrij, alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur – maar ook dat hielp niet. Tot ik in aanraking kwam met een osteopaat. Hij checkte mijn lichaam en vroeg toen of ik mijn keelamandelen nog had. Die had ik nog. Waarop hij zei dat ik eens langs de dokter moest om ze te laten checken, het zou zomaar kunnen zijn dat ze chronisch ontstoken waren en dat dat mijn verteringsstelsel beïnvloedde.

Mijn keelamandelen bleken inderdaad veel te groot, op mijn eenentwintigste werden ze verwijderd. Een helse ingreep, vooral het herstel was pittig – ik kon een week niks eten en had veel keel- en oorpijn – maar het was het allemaal waard, want ik heb daarna geen last meer gehad van mijn buik. Ik ben de osteopaat forever dankbaar.”

