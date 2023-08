Marthe (29) is eindelijk verlost van verhullende sportshirts: ‘Je hoeft niet kilo's af te vallen om mooie kleding te dragen’

Verlost van die verhullende sportshirts

“Ik vergeleek mezelf toch met anderen en als ik al die afgetrainde lichamen zag, voelde ik me minderwaardig. Daarom droeg ik altijd verhullende sportkleding: T-shirts met mouwen, baggy broeken en als het niet te warm was een vest.

Ik was blij toen er mooie sportoutfits in grote maten op de markt kwamen. In paspoppen in winkels herkende ik ineens mijn eigen vormen. Dat was een verademing. Toch wilde ik ook weleens zo’n strak sporttopje aan. Ik vond dat altijd zo mooi bij andere vrouwen.

Mede door de bodypositivy movement en influencers met een maatje meer durfde ik een paar maanden geleden mijn eerste strakke sporttop te kopen. In de late uurtjes ben ik erin gaan trainen, ik hoopte dat er niet al te veel mensen zouden zijn. Daar in die sportschool heb ik ontdekt dat mensen vooral bezig zijn met zichzelf.

Ja, ik kreeg wel een paar blikken, maar die had een dunner persoon misschien ook wel gekregen, want we beoordelen elkaar continu. Ik vond het ook minder eng dan gedacht; ik was niet zozeer bezig met wat anderen van me zouden denken, maar vond mezelf vooral stoer dat ik dit aandurfde.

Laatst ging ik tijdens het spitsuur sporten in een strakke top. Ik voelde me on top of the world, ik kan het iedereen aanraden. Ik weet hoe de schaamte voelt, hoe het is om je lichaam te willen verhullen. Maar je hoeft niet eerst tien kilo af te vallen voordat je mooie kleding kunt dragen. Zo’n top heeft mij juist empowerment en motivatie gegeven om goed voor mijn lijf te zorgen en lief voor mezelf te zijn.”

