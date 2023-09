Rachel (38) is eindelijk verlost van die praatgrage collega: ‘Ik werd gék van haar’

Ze zat tegenover mij aan een bureau en praatte aan één stuk door. Omdat ik tegenover haar zat, was ik dus vaak de pineut. Niet alleen tijdens de gezamenlijke lunch ratelde ze aan één stuk door, ook als iedereen wilde werken sneed ze steeds weer een nieuw onderwerp aan. Ze had het over haar vriend, haar buurman, de nieuwste roddels, het laatste nieuws. Ze wist van geen ophouden. Ik werd er gék van.”

Irritatie

“Als ik met mijn oortjes in ging werken, begreep ze de hint niet. Dan begon ze alsnog met praten en moest ik mijn muziek pauzeren en doen alsof ik geïnteresseerd was. Ze liet me ook ‘grappige’ filmpjes zien, waar ik op dat moment even helemaal geen zin in had. Zelfs als ik zei: ‘Britt, ik moet nu echt even door’ ratelde ze een kwartier later weer tegen me aan. Ze deed het vast niet expres en er zit ook geen schijntje kwaad in die vrouw, ze was ook nog jong. Maar mijn irritatielevel zat op het hoogste punt.

Het was zo erg, dat ik het heb aangekaart bij de eigenaar van het kantoor. Ik wilde niet achterbaks of gemeen zijn, ik gun iedereen een plek, maar ik merkte dat meer collega’s last van haar hadden en ik heb vriendelijk verzocht of de eigenaar dit met haar wilde bespreken. Na dit gesprek heeft ze de huur opgezegd en is ze ergens anders gaan werken, omdat ze zich hier niet helemaal meer thuis voelde. Daar voel ik me best schuldig over, maar ik denk uiteindelijk dat ze beter past op een andere plek. En eerlijk is eerlijk: ik heb weer rust aan mijn hoofd en kom weer aan mijn werk toe.”

