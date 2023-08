Elise (33) is eindelijk verlost van overmatig zweten: ‘Ik droeg maandverband onder mijn shirt tegen zweetplekken’

Strakke T-shirts durfde ik niet te dragen en mijn kleding moest donker zijn. Ik heb regelmatig opgevouwen wc-papier of zelfs maandverband onder mijn T-shirts gedragen in de hoop dat ik niet zou ‘doorlekken’, maar het was altijd een geklooi. Het beïnvloedde mijn dag omdat ik er zo veel mee bezig was.

Zwaaien of mijn arm opsteken, deed ik heel geforceerd. Als ik iemand naar mijn oksel zag kijken, voelde ik meteen schaamte. Ik las mogelijke oorzaken: pittig eten of koffie. Ik schrapte beide van mijn dieet, maar het hielp niet. ’s Zomers hield ik zelfs jurkjes zonder mouwen niet droog. Dan was het bloedheet en liep ik met een vest omdat ik me zo schaamde. Anti-zweetpads waren een uitkomst, maar ik moest ze om de zoveel tijd vervangen en ze piepten soms onder een shirtje uit. Liever had ik gewoon dat ik niet meer zo overmatig zweette.

Dus plande ik een afspraak voor botox, nu zo’n anderhalf jaar geleden, want ik had al vaker gehoord dat botox kon helpen. Na een intake werd op een volgende afspraak op een paar plekken in mijn oksels een kleine hoeveelheid botox gespoten. Het brandde een beetje, maar het viel reuze mee. Resultaat merkte ik de volgende dag al. Wat een opluchting was dat.

Gelukkig kreeg ik het vanuit mijn basisverzekering vergoed, daar heb je recht op als het zweten echt overmatig is. Nu moet ik om het halfjaar opnieuw prikken om de zweetproductie tegen te gaan. Ik heb nu drie behandelingen gehad en ben nog elke dag blij dat ik met een gerust hart strakke shirts kan dragen.”