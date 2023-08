Dagboek van een sugarbaby #12: ‘Voor vijftienhonderd euro extra speel ik drie dagen zijn vriendin’

Harold is duidelijk wat nerveus, als we in de businessclass lounge wachten op ons vliegtuig. “We moeten er wel voor zorgen dat ons verhaal klopt, Celeste. Dat niemand weet dat je mijn escort bent.” Ik voel een steek door mijn buik gaan. Harold noemt me zijn escort. Zijn hoer, dus. De term sugarbaby klinkt heel lief en onschuldig.

We hebben het ook over financiële compensatie van tijd, en niet over het betalen voor seks. Maar het is niet zo dat ik met Harold ga minigolfen. Mocht dat er ooit toevallig wel van komen, dan is het voor of na de seks. Want seks is de basis van ons contact. Betaalde seks. “We hebben het er zo wel over,” fluister ik in zijn oor. “Als er minder mensen om ons heen zitten.”

Harold is uitgenodigd als spreker op een conferentie in Hongarije, omdat hij in zijn niche nogal een technologische big daddy is. Voor vijftienhonderd euro extra per maand speel ik drie dagen zijn vriendin. Harold heeft het nooit gezegd, maar ik vermoed dat hij ergens op het autistische spectrum zit. Hij legt niet zo makkelijk contact en het idee dat zijn hitsige zakenpartners in Hongarije hem wéér meenemen naar een bordeel, schrikt hem af. Bij mij weet Harold inmiddels waar hij aan toe is, en hij wordt steeds meer relaxed naast me. Ook als we niet in bed liggen.

“Vind jij ons geloofwaardig, als stel?” vraagt hij dan. “Komen we ermee weg?”

Ik rol met mijn ogen: “Waarom maak jij je zo druk…” zeg ik op fluistertoon. “Als je alleen komt, stellen ze je voor aan een roedel jonge dames. Dan vinden ze het heus niet raar als je er eentje meeneemt. Zeg gewoon dat we elkaar onlangs leerden kennen in de sportschool.”

Harold grijnst en klopt op zijn dikke buik: “Dát is niet echt geloofwaardig.”

Nu moet ik ook lachen: “Schat,” zeg ik. “Want dat ben je de komende drie dagen, mijn schat. Mijn vriend. Pak mijn hand en kus me wanneer jij dat wilt. Boeien wat een ander daarvan vindt.” Dat zijn blijkbaar de magic words want Harold begint eindelijk te stralen…