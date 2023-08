Dagboek van een sugarbaby #14: ‘Doggy style is perfect om oogcontact te vermijden’

“Zuchtend leg ik mijn telefoon neer. Ik ben compleet leeg na drie dagen Hongarije met Harold. Zo leeg dat ik mijn vaste dinsdagdate met Guus heb verschoven. “Voel je je wel goed?” had hij via Whatsapp gevraagd. “Kan ik iets voor je doen?” Uiteraard had ik een smoesje klaar, dat ik een grote klus heb met mijn day job, als illustrator. Ik ben moe van de leugens, van iemand spelen die ik helemaal niet ben. En van op eieren lopen.

Als ik verliefd ben, kan ik heerlijk in de kreukels naast iemand wakker worden. Dan laat ik na een paar weken zelfs voorzichtig een windje onder de dekens, omdat ik me zo prettig en comfortabel voel. Bij Harold heb ik buikkrampen gekregen van het inhouden. Hij compenseert me niet zomaar voor mijn tijd, mijn aandacht en mijn seksuele diensten. Nee, als sugarbaby verkoop ik een bijna onhaalbare fantasie. Die van de ultieme vriendin, die altijd lacht en vrolijk is. Die altijd zin heeft. Die nooit een stoppeltje heeft of een scheetje laat. Ik ben bijna Barbie, maar dan zonder die fabulous roze garderobe.

Dagboek van een sugarbaby #13 ‘Hoe kan ik straks faken dat ik geniet in bed?’

Harold merkte het gelukkig niet, dat ik er na anderhalve dag helemaal klaar mee was. Hij was erg druk met zijn conferentie en tijdens het eten waren er gelukkig steeds andere mensen bij. Alleen ‘s avonds in bed waren we met zijn tweetjes. Met een dildo rekte ik de boel wat op terwijl hij in de badkamer was. Daarna ik snel op mijn knieën zitten. Doggy style is immers perfect om oogcontact te vermijden. En na de inmiddels door hem verwachte “jeetje, wat was dat lekker” en “ik raak er niet aan gewend hoe groot je pik is” viel hij steeds tevreden als een blok in slaap.

“We zijn weer helemaal oké, toch?” had hij gevraagd toen we op Schiphol afscheid namen. “Natuurlijk,” loog ik. Maar in de trein kwamen de tranen. Ik denk en zeg altijd dat ik een sterke onafhankelijke vrouw ben, die goed voor zichzelf opkomt. Alleen, sterke vrouwen laten zich niet zo slecht behandelen als Harold heeft gedaan, en zeker niet tegen betaling. Is mijn eigenwaarde niet veel meer waard dan vijftienhonderd euro?”