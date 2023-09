Dagboek van een sugarbaby #15: ‘Hoe ongemakkelijk, ik volg zijn vrouw op Instagram’

“Consternatie alom als een bekende Nederlander het terras op komt lopen. Hij stopt om een handtekening uit de delen en kijkt zoekend in de rondte. Dan vangt mijn blik de zijne en hij geeft me een knipoog. Het zal toch niet, denk ik. Dit is toch niet Machiavelli, mijn date van de sugar baby site?

‘Tim’ is een heel bekende zanger. Een bekende getrouwde zanger. Hij loopt lachend op de af en geeft me drie zoenen. “Celeste, wat leuk,” zegt hij joviaal, alsof we elkaar al jaren kennen, en hij legt zijn laptop en een map met papieren op tafel. Stomverbaasd kijk ik hem aan, terwijl hij me goedkeurend opneemt. “Je bent veel knapper dan op je foto’s,” zegt hij, voordat hij de menukaart grijpt. Dat geeft even de tijd om me te herpakken.

Ik schiet bijna in de lach als ik bedenk dat ik gisteren nog met sugarbaby-pensioen wilde gaan. En nu zit ik op het terras met iemand waarvan ik meerdere liedjes in mijn playlist heb staan. En hoe ongemakkelijk, ik volg zijn vrouw op Instagram. Maar Tim is helemaal relaxed en lijkt zich van geen kwaad bewust. Hij klapt zijn laptop open en spreidt wat papieren uit. “Je zei dat je een creative bent,” zegt hij. “Dus we doen creatief vandaag, als dekmantel. Stel dat we gekiekt worden door een paparazzo, dan kunnen we allebei faken dat we aan het werk zijn.”

Tim overvalt me hiermee, maar eigenlijk is het een briljant idee. Met hem gezien worden verhoogt mijn status, en hij heeft een goed verhaal thuis. “We noemen het een geheim project, maar als mensen doorvragen kunnen we faken dat ik de artwork voor mijn komende album en tour misschien door jou laat ontwerpen. Bestellen we er een wit wijntje bij?” Tim kletst honderduit, terwijl hij zijn blik steeds vaker richting mijn decolleté laat zakken.

Na anderhalf glas wijn trek ik mijn shirtje nog iets extra naar beneden, om hem wat beter zicht te gunnen. “Waarom zouden we mijn werk voor jou faken?” vraag ik. “Ik ben heel goed in wat ik doe, zowel aan de tekentafel als in bed.”