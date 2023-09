Dagboek van een sugarbaby #16: ‘Van schrik val ik bijna uit bed: is hij helemaal gek geworden?’

“Zachtjes streelt Guus me door mijn warrige bedhaar. “Ik heb je gemist, schoonheid,” zegt hij met zijn charmante glimlach. Bij wijze van grote uitzondering mag hij deze donderdagavond bij me thuiskomen. Normaliter boekt hij op dinsdagavond een hotelkamer, maar die date heb ik gecanceld wegens “drukte”, omdat ik bekaf was na een vermoeid tripje met Harold. En volgende week dinsdag is hij met zijn gezin op vakantie.

Nu heeft Guus een paar uur om even stoom uit te blazen en ik vond het te veel gedoe om een hotel te boeken en de regen in te gaan. Zeker nu ik al volop aan het schetsen ben voor Tim, en ik het nu opeens echt erg druk heb. “Wat ben je getalenteerd,” had Guus gezegd, met een glas wijn in zijn hand, kijkend naar mijn tekeningen.

Iedere date met hem is raak en ik kan niet ontkennen dat ik echt gevoelens voor hem krijg. Hij heeft ze ook voor mij, dat weet ik zeker. Maar samen zijn, echt samen zijn, is uitgesloten omdat hij zijn zieke vrouw Sarah nooit voor me zal verlaten.

Dagboek van een sugarbaby #15 ‘Hoe ongemakkelijk, ik volg zijn vrouw op Instagram’

“Ze is heel benieuwd naar je,” zegt Guus dan, en ik weet meteen dat hij het over háár heeft. Geschokt kijk ik hem aan: “Heb je me besproken? Waarom nou toch?” Guus zucht diep en kijkt me dan diep aan: “Cellie, ze ziet dat ik stapelverliefd op je ben. Ik loop lachend en zingend door het huis.”

Ik schud mijn hoofd. Dit is niet de bedoeling. De afspraak is seks in ruil voor een auto, zonder deze drama. “Alsof je niets voor mij voelt,” mompelt Guus, op zijn beurt weer geschrokken van mijn reactie. Wat verwacht hij nou? Waarom maakt hij het opeens zo gecompliceerd? Guus is mijn sugar daddy, niet mijn lover. De gevoelens die ik voor hem heb, probeer ik met alle moeite weg te drukken. Het introduceren van zijn mindervalide echtgenote, de moeder van zijn kinderen, is gewoon too much.

“Het zou zoveel voor me betekenen als ik je aan haar voor kan stellen,” stelt Guus voor. “We hebben voor volgende week een huisje aan het strand geboekt, kom je ook?” Van schrik val ik bijna uit bed: is hij helemaal gek geworden?”