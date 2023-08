Dagboek van een sugarbaby #11: ‘Wat is in godsnaam huis-, tuin-, en keukenkink?’

“Teleurgesteld scroll ik door mijn inbox. Soms heb je van die avonden dat alle gesprekken spaak lopen op de datingsite waar sugar daddies hun sugarbaby vinden. AardappelAnders74 - zonder profielfoto - vroeg of ik hem meer expliciete foto’s wilde sturen en SjorsKloenie bestookte me ongevraagd met ordinaire erotische teksten. Na het blocken van beide heren, surf ik nog even rond, tot mijn blik valt op het profiel van Machiavelli, die vrij duidelijk is in zijn profiel: “Ik zoek contact met een jongedame voor maandelijkse dates met lunch en huis-, tuin-, en keukenkink, á vijfhonderd euro.”

Kijk, dat is interessant voor mij, aangezien de meeste mannen ‘s avonds af willen spreken. Maar, wat is in godsnaam huis-, tuin-, en keukenkink? Gooit hij me over de strijkplank? Kickt hij op een schoonmaakster uniform? “Hahaha, nee,” reageert hij. “Een beetje vastbinden met sjaals, niet met handboeien. En buitenseks,” schrijft hij.

Dagboek van een sugarbaby #10 ‘Ik baal er echt van dat ik mijn lichaam zo goedkoop heb weggegeven’

Machiavelli is een aantrekkelijke man, een silver fox type, maar zijn foto ziet er iets te gelikt uit. Ik download de foto en zoek op de afbeelding. “Wat leuk dat je een Oostenrijkse voetbalcoach bent,” stuur ik hem plagend. Op Tinder zou ik iemand blocken als ze de foto van een ‘lookalike’ gebruiken, maar sinds ik sugarbaby ben snap ik het wel.

Ik kan zijn type inmiddels bijna uittekenen: de kans is groot dat hij getrouwd en vader is. In het weekend speelt hij de trouwe papa, maar op een random woensdagmiddag gaat hij met een harde piemel op date met een dame die twintig of dertig jaar jonger is. Voor de kink waar hij naar verlangt, voor de spanning en om zijn ego te boosten. Misschien kijkt hij zelfs naar zichzelf in de spiegel tijdens de seks, zo van ‘goed bezig, ouwe.’

Ik weet inmiddels ook dat dit type wat aansporing nodig heeft en niet snel het achterste van zijn tong laat zien. Zeker niet tegen een onbekende dame op een site als deze. Omdat ik mijn tijd niet nog meer wil verdoen, stel ik voor dat we gaan lunchen, bij mij in de buurt.”

Als het klikt kijken we daarna wel verder,” schrijf ik. “Wat leuk,” reageert hij. “Kan je volgende week woensdagmiddag?”