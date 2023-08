Yuki: ‘Ik kijk naar mijn rekening en zie hoe plotsklaps de helft weg is, alsof ik door een vechtscheiding ben gegaan’

Met universele tegenzin open ik de brieven en kijk ik naar de getallen, loonheffing, omzetbelasting, winstbelasting, waternetje, afvalbelasting en de enige witte envelop bevat geen kaartje uit een ver land van een oude vriend die daar op reis is, nee, het is de energierekening. Duizelingwekkende bedragen, die ik in goed vertrouwen en door schade en schande aangeleerd, maar direct betaal.

Ik kijk naar mijn rekening en zie hoe plotsklaps de helft weg is. Alsof ik door een vechtscheiding ben gegaan. Drie dagen later sta ik op een festival en spreek daar een Engelse collega. “So I’ve moved to Portugal recently.” “Why?” vraag ik hem ondanks dat ik zijn motivatie heus wel weet. “The sun, buddy,” antwoordt hij naar verwachting, maar daarna vertelt hij mij iets waar mijn hart een sprongetje van maakt: “And zero tax. I pay zero tax.” Dat is Engels voor: “En geen belasting. Ik betaal geen belasting.”

Hij vertelt me hoe hij alles kan doen wat hij in Engeland niet kon. Hoe hij een boot kocht van het geld dat hij normaliter had overgemaakt naar de Britse regering, over hoe hij een groot huis bezit, met een tuin die uitkijkt op de Atlantische Oceaan en over hoe hij vanuit daar werkt, zoals hij ook in Londen werkte, alleen dan vol energie, levenslust die hij cadeau krijgt van de meer dan driehonderd dagen zon in de Algarve. “Het is een vlucht van drie uur naar Londen en een uurtje naar Ibiza.” Snel reken ik uit: dan is het een tweeënhalf uur durende vlucht naar Amsterdam.

Elke maand maak ik meer dan de helft van wat ik verdien over naar de Belastingdienst te Apeldoorn, en dat is me een Apeldoorn in het oog. Ik droom weg bij de gedachte van verhuizen naar een nieuw land en hoe ik vanuit daar gemakkelijk mijn werk kan blijven doen: ik kan er schrijven, muziek maken en als er optredens zijn, vlieg ik op en neer en verblijf in een mooi hotel. Ik rijd in een prachtige auto, vaar op een mooie boot, mijn kinderen kunnen spelen in een tuin die uitkijkt op de oceaan, en dat betaal ik allemaal van de helft die nu naar de Belastingdienst gaat. En de andere helft spaar ik, zodat ik me nooit zorgen hoef te maken over mijn toekomst noch die van mijn kinderen.

Langzaam ontwaak ik uit mijn dagdroom, mijn moeder belt. Het is al een tijdje geleden dat ik haar heb gezien. Ondanks dat we op slechts een uurtje van elkaar vandaan wonen zie ik mijn ouders te weinig, vind ik. Als ik in Portugal zou wonen, zouden Jagger en Suki hun opa en oma nog minder zien. Het zou dé reden zijn om in Nederland te blijven. Of misschien kan ik van het geld van de Belastingdienst ook een huisje voor hen kopen, dan kunnen ze met pensioen in de warme zon van Portugal.

Deze column van Yuki komt uit Flair 33-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Yuki Kempees (36), zanger en onderdeel van Kris Kross Amsterdam, is schrijver, columnist en deed mee aan Expeditie Robinson 2021. Is verloofd met Lizzy van der Ligt en vader van twee prachtige dochters.