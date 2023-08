Yuki: ‘Vind je het denigrerend als ik jou ‘mijn meisje’ noem?’

En dat klopt: Lizzy en ik gaan inmiddels tien jaar met elkaar, we hebben alles samen meegemaakt, vreugde, verdriet en rouw gedeeld, we zijn samen door het leven getrokken als een duo dat het liefst ‘alles samen’ doet en nu zijn we ook nog eens papa en mama van twee dochters geworden. En ondanks dat we elkaar leerden kennen toen we twintigers waren en inmiddels dertigers zijn, is ons gevoel altijd gebleven zoals het in het begin was. Elke dag kijk ik vol verwondering naar haar en zie ik hoe ze de allerliefste moeder is en hoe ze keihard werkt aan haar carrière. Hoe ze liefde weet te geven aan iedereen om haar heen en hoe ze omgaat met tegenslagen.

Elke dag verwonder ik mij over hoe speciaal ze is en besef ik dat ik keihard in mijn handen mag knijpen dat zij mijn meisje is. En juist daarover valt natuurlijk weer wat te zeuren door mensen die ons niet kennen. Want oh, oh, ik noemde haar zojuist in een interview ‘een positief meisje’. Volgens ene Bram was het denigrerend en zelfs als iemand anders reageert dat het vrijwel zeker lief bedoeld was, zeurt Bram door: het woord ‘meisje’ is denigrerend.

Het zette me aan het denken. Is het denigrerend als ik Lizzy, de moeder van mijn kinderen en mijn verloofde, ‘meisje’ noem? En zo ja, waarom? Wat bedoelt Bram met zijn reactie en zou hij zelf een meisje hebben dat hij misschien een respectabelere bijnaam heeft gegeven? Framboosje? Schattepatatje? Of suikerklontje. Ik weet niet beter dan dat ik Lizzy aanduidde als ‘mijn meisje’ en dat bedoel ik inderdaad liefkozend.

Maar ik noem mijn dochters ook ‘mijn meisjes’ en als ik met mijn hele gezin op pad ben en iemand vraagt wat ik aan het doen ben, antwoord ik steevast: “Op pad met de meiden.” Ik ben een meidenpapa en als ik Lizzy in haar billen knijp als ze er mooi uitziet voor een avondje stappen, zeg ik vol trots: “Mijn meisje.”

Eigenlijk is er maar één echte manier om erachter te komen of Bram van Instagram gelijk heeft. Met mijn telefoon in mijn hand loop ik naar Lizzy, die met Jagger aan de keukentafel een boekje zit te lezen. “Vind jij het raar als ik jou ‘mijn meisje’ of ‘meisje’ noem?”

Lizzy kijkt verward op: “Nee, jij noemt mij altijd jouw meisje.”

“Je vindt het niet denigrerend?”

“Nee, ik vind het lief, hoezo?”

Jagger kijkt me aan met haar groene ogen: “Jagger ook papa meis.”

“Ja, tuurlijk,” zeg ik, “Jagger ook papa’s meisje.”

“Hoe kom je hierbij?” vraagt Lizzy nogmaals.

“Een reactie van ene Bram op Instagram.” Lizzy lacht.

“Ach, laat Bram lekker zeiken. In dit huis zijn wij allemaal jouw meisjes.”

Deze column van Yuki komt uit Flair 32-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Yuki Kempees (36), zanger en onderdeel van Kris Kross Amsterdam, is schrijver, columnist en deed mee aan Expeditie Robinson 2021. Is verloofd met Lizzy van der Ligt en vader van twee prachtige dochters.