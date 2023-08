Yuki: ‘Op mijn dochters favoriete plek ter wereld breekt mijn dierenhart’

Omdat wij op vijf minuten lopen van de dierentuin wonen hebben we een abonnement. Althans, ik heb een abonnement en Jagger en Suki mogen nog gratis mee. Jagger is gek op dieren, ze is een van de weinige kinderen die Animal Planet verkiest boven een tekenfilm en zich de hele dag kan vermaken met speelgoedzebra’s, -giraffen en -leeuwen. In de auto spelen we steevast het grote dierenspel waarbij ik een dierengeluid maak en zij altijd raadt welk dier het is.

Artis is haar favoriete plek op de wereld en voor mij is het ook ideaal, Jagger kan zelf veilig rondlopen terwijl ik de kinderwagen met Suki rond duw. Ze weet inmiddels goed de weg en varieert al in wandelroutes. “Vandaag eerst de olifanten, dan de zeehonden.”

“Het zijn zeeleeuwen, Jagger.”

“Oké, eerst naar de leeuwen.”

Haar obsessie met dieren heeft ze overigens niet van een vreemde. Ik ben iemand die bijna net zo veel van mijn kat en hond houdt als van mijn eigen kinderen, van jongs af aan was ik ook altijd bezig met dieren. En juist daarom verkeer ik in tweestrijd. In essentie is een dierentuin een dierengevangenis waarin veel te grote dieren hun hele leven in een te kleine kooi doorbrengen. Natuurlijk is het net zo zielig voor de kleine, maar mijn dierenhart breekt net wat harder als ik de grote wilde dieren bekijk en zie hoe ze beginnen aan hun tienduizendste rondje op dezelfde beperkte vierkante meters.

Anderzijds krijgen mijn dochters de kans om kennis te maken met dieren die ze in het wild nooit zouden zien, om zich te verwonderen over de olifanten en te schrikken van het geschreeuw van een brulaap. En natuurlijk zijn er soorten die enkel nog leven in gevangenschap en die in het wild zijn uitgestorven, maar dat is vaak ook onze eigen schuld. Ik houd me vast aan vooruitgang, aan hoe dierentuinen evolueren van plekken gevuld met krappe stalen kooien naar plaatsen met nagebootste savannes en grotere verblijven. En aan het onderzoek dat ze blijven verrichten, waardoor diersoorten geholpen of zelfs gered kunnen worden.

Jagger staat te kijken naar de chimpansees. “Aapie,” zegt ze. Een medewerker van Artis vertelt ons dat de aapies gaan verhuizen. De hele populatie chimpansees gaat naar een andere dierentuin, daar hebben ze meer ruimte. Tegen de glasplaat zit een chimpansee die oogcontact maakt met Jagger, hij ziet er oud uit, grijs, kalm.

“Opa aapie ook weg?” vraagt Jagger. “Ja, hij krijgt een groter huis,” antwoord ik haar. Maar terwijl ik naar hem kijk, denk ik: geen groter huis,hij krijgt een grotere gevangenis.

