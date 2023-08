Yuki: ‘Ik besef: ik ben een man die een Chanel-tas wil’

Ja, ik weet het: niet de genderneutraalste gedachte, maar ik ben laat in de jaren tachtig geboren en ik ben eerlijk gezegd nog een beetje aan het wennen aan de cross-over tussen genders. Maar toch ontdek ik steeds vaker dat ik dingen mooi, stoer en, zoals in het geval van de handtas, handig vind, die in mijn hoofd zijn gereserveerd voor vrouwen. Ik betrap mezelf erop dat ik steeds wat langer over de damesafdeling van een winkel loop en op de website waar ik zojuist op surfte, scrolde ik een paar minuten door de accessoires van jawel: women.

Ik ben een man die vaak bezig is met zijn uiterlijk. Dat wil niet zeggen dat ik ijdel ben, er is een verschil tussen ijdelheid en je best doen om er leuk uit te zien. Ik zie mezelf in die laatste categorie omdat ik er op sommige momenten uitzie om door een ringetje te halen, maar er soms ook bij loop alsof mijn peuter van twee mijn kleding heeft uitgezocht.

Enfin, nu spookt al een tijdje door mijn hoofd dat ik een handtas nodig heb, omdat ik altijd zo veel spullen bij me heb. Een sleutelbos met sleutels van mijn huis, mijn kantoor, mijn studio en bijbehorende alarmtags. Een telefoon natuurlijk, een pasjeshouder, een zonnebril, en ik ga ook nooit de deur uit zonder een zakje drop, kauwgum, een keelsnoepje of zoiets dergelijks. Als je al die zaken in je broekzak moet proppen, loopt het voor geen meter en lijkt het alsof je een pofbroek draagt (misschien ben ik toch ijdeler dan ik dacht). En is daar de oplossing: een tas.

Nu zie ik in Amsterdam vaak jongens met schoudertassen. Meestal van Louis Vuitton. Gecombineerd met een North Face-jas en een Vespa scheuren ze voorbij. Dat vind ik niet helemaal passen bij mijn stijl, maar praktisch is het wel. Mijn vader heeft ook een tas. Een kleine, zwarte leren schoudertas waarin hij al zijn spullen bewaart, maar daar vind ik mezelf dan weer net te kleurrijk voor.

Vroeger droeg ik een rugzak, maar daar vind ik mezelf dan weer te oud voor en een messenger bag vind ik voor jonge mannen die aan de Amsterdamse Zuidas werken. Eigenlijk zijn de enige tassen die bij mij passen de handtassen die keurig staan opgesteld op de damesafdeling van de Chanel-winkel. Ik schrik, want ik besef: ik ben een man die een Chanel-tas wil.

In de PC Hooftstraat stappen we de Chanel-winkel in, tien minuten later staan we weer buiten. Met grote ogen kijk ik Lizzy aan. “Zevenduizend euro voor een handtas?!” vraag ik haar, nog steeds in ongeloof over wat me zojuist is verteld. “Daar koop je een auto voor.” Lizzy lacht erom: “Dan koop jij lekker een auto en laat je de handtasjes aan mij over.”

Yuki Kempees (36), zanger en onderdeel van Kris Kross Amsterdam, is schrijver, columnist en deed mee aan Expeditie Robinson 2021. Is verloofd met Lizzy van der Ligt en vader van twee prachtige dochters.