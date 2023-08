Merel zoekt man: ‘Zelfs als je een strong independent woman bent, is de pijn van single zijn soms te veel’

Als #teamAidan-fan vind ik dat geweldig, maar niet iedereen staat hierom te springen, waaronder Carrie's single friend Seema.

Seema en ik zijn totaal verschillend. Deze vrouw is 50+, heeft een glansrijke carrière als makelaar in Manhattan, woont in een gigantische loft, haar kledingkast puilt uit van de fancy designer kleding en ze rookt als een ketter. Maar één ding hebben we gemeen: we zijn allebei al jaren (unhappy) single. En dat werd pijnlijk duidelijk in de aflevering waarin Carrie haar zowat smeekt om haar ‘nieuwe’ lover Aidan te ontmoeten.

Seema stelt zich heel kwetsbaar op wanneer ze vertelt dat ze er mentally niet de ruimte heeft om de nieuwe vriend te ontmoeten. “I can't do it. I can't be a third wheel. I won't love how I feel about myself when he's there. (...) There's no way to say this without sounding petty or pathetic. From everything I've heard, you have had two great loves. And I have had none. And don't say that I will, because I might not. (...) We will be fine. I just need a little space right now.”

Merel zoekt man ‘Wie de fuck wil er nou 450 euro betalen om de liefde te vinden?’

And just like that herkende ik me in Seema en haar pijn. Dat zelfs als je een strong independent woman bent die haar eigen boontjes dopt, de pijn van het single zijn soms even te veel is. Zeker als je alleen maar omringd wordt met mensen die wél gelukkig zijn in de liefde. Hoe gezellig het ook is om af te spreken met een koppel - ik doe het vaak genoeg - soms kan ik het even niet aanzien. Zittend tegenover een happy couple word ik elke keer geconfronteerd met dat wat ik níét heb.

Ik gun mijn vriendinnen alle geluk van de wereld, maar stiekem zie ik groen van jaloezie. Ik vind het zo lelijk van mezelf, maar ik wil zo ontzettend graag ook die ene helft van een koppel zijn. Wáárom heb ik dit niet? Waarom hebben zij wel de ene relatie na de andere? En ja, ik weet dat ik geduld moet hebben. Er zal ooit vast wel iemand op m’n pad komen. Maar het wachten duurt lang, heel lang.

Begrijp me niet verkeerd, ik hoef echt niet vandaag de liefde van m’n leven tegen het lijf te lopen. Op dit moment zou ik al blij zijn met één eerste date die smaakt naar meer, één gepassioneerde tongzoen of één keer lepeltje-lepeltje liggen met iemand in bed. Dat is toch niet te veel gevraagd?

This is the best scene that has ever been written for “And Just Like That”



Seema and Carrie are both so raw in this conversation. Samantha is in it too. It’s a great commentary on single adulthood.



Sometimes friendship is about respecting boundaries.#AJLT #AndJustLikeThat pic.twitter.com/me283Gqzsp — beefy_vibes🇺🇸 (@realitybites555) 5 augustus 2023

Merel (29) werkt voor Flair en doet verslag van haar vrijgezelle leven. Dat is soms allesbehalve ‘vrij gezellig’, want het aanbod van leuke, single mannen valt behoorlijk tegen. Volg Merel op Instagram via @merel.duit