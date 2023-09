Merel zoekt man: ‘Wáárom willen mensen zo graag dit ongevraagde advies geven?’

Deze uitspraak komt altijd van mensen die een relatie hebben. Alsof zij precies weten hoe het allemaal zit, omdat zij wél een partner hebben. Verlos die arme, zielige single alsjeblieft uit haar lijden met advies, zullen ze denken. No, thank you! Ik zoek een man, geen ongevraagd advies. En anders vraag ik er wel om. Geef me dan wel iets concreets, want met zo'n vage, zweverige spreuk kom ik niet verder.

Wat verwachten mensen eigenlijk dat ik antwoord? ‘Oh my god, dat ik daar zelf nog nog nóóit nagedacht heb! Ik wist niet dat het zo makkelijk was. Ik moet gewoon stoppen met zoeken, echt onwijs bedankt voor deze tip.’ Als het echt allemaal zo makkelijk was om iemand te vinden zonder te zoeken, dan waren datingapps geen booming businesses.

Ik ben trouwens een tijdje ‘niet op zoek’ geweest. Ik heb een paar maanden datingapps in de ban gedaan en ik kan je vertellen wat er toen gebeurde.

Niks.

Noppes.

Nada.

We weten allemaal dat niks in het leven je aan komt waaien, dus waarom zou dat wel zijn met een potentiële partner? Het leven is geen sprookje waarbij er opeens patsboem een prins op het witte paard voor de deur staat terwijl jij nietsvermoedend een potje ‘niet aan het zoeken bent’. En ook een gewone sterveling met een kapotte fiets staat niet opeens op je stoep om je mee uit te vragen, ook niet als je de zoektocht hebt gestaakt en ‘aan jezelf aan het werken bent’.

Ik geloof best dat obsessief bezig zijn met daten niet goed is voor je mentale gezondheid, soms wordt het mij ook te veel. Maar op zoek zijn kan je wel het gevoel geven dat je nog enigszins in control bent. Want je zoekt, je appt, je swiped, je begint gesprekken, je gaat op dates. Je doet je best. Mensen kunnen dan niet tegen je zeggen dat je niet je best doet. Want dat is nog erger om te horen dan dat ‘je niet moet zoeken’.

Ik ben meer van het credo ‘zoek en gij zult vinden’. Wie weet morgen. Of volgende week. Of volgende maand. Of volgend jaar. Mijn zoektocht gaat gewoon door hoor.

Merel (29) werkt voor Flair en doet verslag van haar vrijgezelle leven. Dat is soms allesbehalve ‘vrij gezellig’, want het aanbod van leuke, single mannen valt behoorlijk tegen. Volg Merel op Instagram via @merel.duit