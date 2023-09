Merel zoekt man: ‘Blijkbaar is ‘nooit’ een synoniem voor ‘alleen wanneer het mij uitkomt’’

Daarom filter ik op een datingapp altijd rigoureus alle mannen die soms (of vaak) roken weg. Hierdoor wordt de selectie beschikbare mannen een stuk kleiner, maar dan weet ik in ieder geval dat de mannen die ik voor me zie deze slechte gewoonte niet hebben.

Tenminste, dat dacht ik. Want de laatste tijd valt het me op dat mannen er helemaal geen moeite mee hebben om te liegen over hun rookverslaving. De hoeveelheid mannen die ‘ik rook nooit’ hadden ingevuld, maar wel een datingprofiel hebben vol met ‘kijk mij cool zijn met een sigaret’-foto's is hoog. Dat je rookt is nog tot daar aan toe, maar dat je er dus en plein publique over liegt, vind ik echt debiel.

Wil je je graag conformeren aan dat wat sociaal geaccepteerd is, aangezien roken zóóó 2005 is? Hoop je dat meer vrouwen met je matchen als je zegt dat je niet rookt? Of hoop je meer chickies te kunnen regelen door te laten zien dat je stoer bent met een sigaret? Ik snáp niet waarom je er zo overduidelijk over liegt.

Laatst was ik op een borrel en het viel me op dat bijna alle mannen met een peuk in de hand stonden. De hele avond lang werd de ene na de andere sigaret aangestoken. Een paar dagen later zag ik een van de rokers op een datingapp. Daar stond in dikgedrukte letters dat hij nooit rookte. Liar, liar, pants on fire! Tijdens die borrel heb ik hem geen moment zonder peuk gezien. Blijkbaar is ‘nooit’ een synoniem voor ‘alleen wanneer het mij uitkomt’.



Kijk, iedereen moet doen waar die zin in heeft. Als jij je longen wilt verneuken met roken, dan is dat jouw keuze. Als jij je goed voelt met een paar peuken tijdens een feestje of na een lange werkdag, dan moet je dat lekker doen. Maar kom er dan gewoon voor uit. Dan zet je in je profiel dat je soms/vaak/altijd rookt. Dan houd je niet de schone schijn op.

Als je over zoiets al gaat liegen, dan ben ik benieuwd waar je nog meer over liegt. Een rokende leugenaar? Daar zit een luchtje aan.

Merel (29) werkt voor Flair en doet verslag van haar vrijgezelle leven. Dat is soms allesbehalve ‘vrij gezellig’, want het aanbod van leuke, single mannen valt behoorlijk tegen. Volg Merel op Instagram via @merel.duit