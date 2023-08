Merel zoekt man: ‘Opeens stond ik te praten met een man die op de Wallen had gewerkt’

Toen we aankwamen was de ruimte al goed gevuld, ik denk met zo'n 20 à 25 vrijgezellen. Eerst maar een wijntje om moed in te drinken. Ik ben niet gelijk op een man afgestapt, want ik ben en blijf een kat uit de boom-kijker. Ik kletste even met iemand van het PR-bureau en later besprak ik mijn dating struggles met een Inner Circle's datingexpert.

Tijdens drankje nummer twee werden m'n vriendin en ik aangesproken door een lange man met een gemberthee in de hand. Hij bleek een enorme kletsmajoor en raakte niet uitgepraat over zijn werk. Hij deed momenteel vastgoedbeheer, maar daarvoor was hij crowd manager op de Wallen geweest. Trots vertelde hij dat het een keer zó druk was in het red light district dat hij de politie had gecommandeerd om de Wallen af te sluiten.

Ook benoemde hij dat hij voor ‘research’ (ja, ja) een maand Only Fans had uitgeprobeerd. Hij vond het schokkend wat hij allemaal op deze soft porn app was tegengekomen. Mijn vriendin en ik dachten allebei: waar the fuck luisteren we naar? We sloegen onze wijn snel achterover om het pijnlijke gesprek te verdragen.

Daarna werd ik door een man aangesproken die de week ervoor ook al bij zo’n borrel was geweest, maar toen waren er alleen mánnen op komen dagen (gemiste kans voor mij dus). Hij legde uit dat hij daten best lastig vond, want hij wilde geen onenightstands, maar hij was ook niet op zoek naar een relatie. Ook ontmoette hij vaak vrouwen die alleen maar gold diggers bleken te zijn. Het dateleven van mannen gaat blijkbaar ook niet over rozen.

Ik heb best lang met hem gepraat, maar ik had al snel door dat dit ook geen match was. Toen hij buiten een peuk ging roken, besloot ik m'n vriendin te zoeken. Die zat tot mijn verbazing nog steeds vast aan meneer Only Fans. Toen hij afdroop zonder onze telefoonnummers vonden wij het hoog tijd om te gaan.

Succesvol was de singlesborrel niet, maar het is wel een leuke en makkelijke manier om met mensen in contact te komen. Het is een goede oefening als je het normaal lastig vindt om op iemand af te stappen uit angst voor afwijzing, want iedereen is tijdens zo'n event available. De drempel om contact te maken is daarom een stuk lager. En als de mannen weinig soeps zijn, kun je altijd gezellig kletsen met de single vrouwen. En de gratis drankjes zijn natuurlijk ook niet verkeerd.

Merel (29) werkt voor Flair en doet verslag van haar vrijgezelle leven. Dat is soms allesbehalve ‘vrij gezellig’, want het aanbod van leuke, single mannen valt behoorlijk tegen. Volg Merel op Instagram via @merel.duit.