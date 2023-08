Merel zoekt man: ‘Je datingprofiel is echt drie keer niks, geen wonder dat je nog alleen bent’

Maar toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk helemaal niet aan het winnen was. Er waren geen likes in overvloed en leuke matches bleven uit. Ik besloot hulp in te schakelen van Crystal Cansdale, datingexpert bij Inner Circle. Zij zou mijn profiel bekijken en handige tips geven om m’n datingprofiel te optimaliseren.

Ik vond het toch spannender dan ik dacht om m’n profiel te laten beoordelen, het voelde heel kwetsbaar. Eigenlijk gek, want ik deel m’n profiel met honderden mannen. Toch voelt het alsof je elk moment beoordeeld kan worden met een onvoldoende. Dat iemand zegt: ‘Joh, dit is echt drie keer niks, geen wonder dat je nog alleen bent’. Maar goed, slechter kon ik er niet van worden. Dus ik stuurde een paar screenshots en wachtte op haar cruciale oordeel. Judge away.

Mijn datingprofiel had écht een make-over nodig, zo hoorde ik. Te beginnen met foto's. Ik moest alle groepsfoto’s met vriendinnen tijdens festivals en feesten verwijderen. Ik dacht dat het juist leuk was, maar blijkbaar is het niet the way to go. Ik heb er stiekem toch eentje gehouden. Wat ook niet mocht ontbreken? Een full body foto, want dat zijn de echte money shots volgens de datingexpert. Het was lang zoeken, maar uiteindelijk vond ik een verdwaalde foto van mezelf in een feestelijke outfit voor de spiegel. Technisch gezien een selfie en dus niet volgens de regels, maar ja, het was een full body shot én ik zag er goed uit.

Mijn biografie liet ook te wensen over. Ik moest toch écht meer over mezelf vertellen dan alleen maar mijn bucketlist. Dit vond ik het lastigst, want wat is de moeite waard om over jezelf te vertellen? Na lang wikken en wegen en het raadplegen van anderen kwam ik uit op een quote uit Friends en nog wat persoonlijke info, al besloot ik niet al teveel bloot te geven. Beetje mysterie mag wel toch?

En dan last, but not least: ik moest meer persoonlijke vragen uit de app beantwoorden. Ik schreef wat over mijn gevoel voor humor (zelfspot, sarcasme en soms slechte woordgrappen), wat ik dit jaar echt wil doen (een reis naar India) en wat het beste advies is wat ik ooit heb gekregen (van vragen word je wijs, wat zul jij wijs worden). Hier zullen de mannen het mee moeten doen. Et voilà, m’n nieuwe datingprofiel was klaar.

Nu is de grote vraag natuurlijk: heeft de make-over meer mannen getrokken? Ja en nee. Ik kreeg veel meer likes en ik kreeg ook meer berichtjes van mannen, maar die mannen vond ik zelf dan weer geen like waard. Oh well, het was het proberen waard. En aangezien het online daten nog steeds geen succes is, ga ik binnenkort weer old school offline daten tijdens een Inner Circle AfterHours borrel in Amsterdam. Wie weet wat daar rondloopt.

Merel (29) werkt voor Flair en doet verslag van haar vrijgezelle leven. Dat is soms allesbehalve ‘vrij gezellig’, want het aanbod van leuke, single mannen valt behoorlijk tegen. Volg Merel op Instagram via @merel.duit