Merel zoekt man: ‘Wie de fuck wil er nou 450 euro betalen om de liefde te vinden?’

Wie the fuck wil er gebruik maken van een abonnement op een datingapp voor 455 euro? Ik verklaar je voor gek. Krijg je er een overnachting in een chique hotel en een fles dure bubbels bij?

Betalen voor een datingapp of datingsite is natuurlijk niks nieuws. Door te betalen kun je je datingprofiel boosten zodat meer potentiële lovers je account kunnen zien. Of je kunt superlikes aan mensen uitdelen om te laten zien dat je écht, écht geïnteresseerd bent. Of je kunt alleen met een premium account gesprekken voeren met je matches.

Allemaal leuk en aardig voor circa 20 à 30 euro per maand, maar echt veel winst boek je er volgens mij niet mee. Het is niet opeens dat er veel meer leuke mensen beschikbaar zijn als je betaalt. Je kunt misschien iets meer het kaf (de fuckboys die op zoek zijn naar onenightstands) van het koren (de ideale lovers die op zoek zijn naar ware) onderscheiden, maar that’s it.

Het kaf van het koren scheiden hoeft in ieder geval geen 455 euro te kosten. Als je al zó veel geld wil betalen voor een paar extra matches, dan kun je net zo goed op een vrijdagavond gratis drankjes uitdelen aan alle leuke mensen in de kroeg in de hoop dat je daarmee iemand aan de haak slaat.

In het nieuwsbericht van Tinder stond verder niks over de features die het peperdure abonnement biedt en waarom het je zuurverdiende geld echt waard is. Krijg je de garantie dat je de ware liefde binnen een maand vindt, dan is het ‘t misschien nog waard. Maar ik denk dat ze dat soort loze beloftes niet waar kun maken.

Uiteraard wil ik het met liefde uittesten als ze me het premium account gratis aanbieden (deze skere tatta houdt van gratis). Maar 455 euro uitgeven in hoop de liefde te vinden? I don't think so! Dan blijf ik liever alleen en trakteer ik mezelf op iets leuks van dat geld. Een hotelovernachting en een fles dure bubbels misschien?

Merel (29) werkt voor Flair en doet verslag van haar vrijgezelle leven. Dat is soms allesbehalve ‘vrij gezellig’, want het aanbod van leuke, single mannen valt behoorlijk tegen. Volg Merel op Instagram via @merel.duit