Melle: ‘Waar zijn de oranje boa’s en Wuppies tijdens dit WK voetbal?’

Niemand heeft nog een hap uit de arm van een tegenstander genomen, of een kopstoot in de maagstreek uitgedeeld. Geen enkele spelersmoeder is beticht van een carrière in de prostitutie. Ook op de tribune valt geen onvertogen woord: de spreekkoren zijn gezellig, er worden geen aanstekers richting de vijandelijke partij gegooid, en na de wedstrijd loopt iedereen beheerst het stadion weer uit.

Vrouwenvoetbal is een sport voor het hele gezin. Geen bloedvergieten à la Go Ahead Eagles tegen PEC Zwolle. De dames gedragen zich. En juist daarom zou je verwachten dat sponsoren er wel mee gezien willen worden.

Dat valt nogal tegen. In de Albert Heijn geen Wuppie, Welpie of Beesie te bekennen. Nergens een pluchen verrassing voor de trouwe consument. Geen in oranje boa’s gedrapeerde woonwijken, en in het gemiddelde café wordt er nog eerder biljart uitgezonden.

De redenen hiervoor: Australië is nogal ver weg (correct). ’s Nachts liggen mensen meestal te slapen (klopt ook). En de vrouwen speelden hiervoor niet zo’n best EK (klopt).

Gelukkig laat niet iedereen zich hiermee afschepen. Sportjournalist Barbara Barend, bijvoorbeeld. Die stelt dat ‘midden in de vakantie!’ of ‘moeilijke tijdstippen!’ bij een WK voor mannen niet zo’n probleem was geweest.

Al sinds ze kan praten breekt Barbara Barend een lans voor het Nederlands vrouwenelftal. Zelfs in het hol van de leeuw, omringd door Johan Derksen en vijftig zwakzinnige mannen uit het publiek bij Voetbal Inside. Ik herinner me nog goed hoe ze er jaren geleden al met gestrekt been inging.

Barend, verontwaardigd: ‘Bij die kwalificatiewedstrijd tegen Servië, daar was helemaal niemand! Er is niet eens Langs de Lijn om verslag te doen.’ Derksen: ‘Nee, en dat is volkomen terecht!’ Publiek buldert van het lachen. Barend: ‘Jij vond het heel leuk! Dat heb je tegen me gezegd!’ Derksen, haar negerend: ‘Vrouwenvoetbal is als zaalvoetbal en invalidenvoetbal, niemand is erin geïnteresseerd.’ Wederom bulderend gelach.

Inmiddels is de oude walrus een beetje bijgedraaid. Het gebeurde toen hij naar een voetballende man keek, die, bij nadere bestudering, een vrouw bleek te zijn. Het was een Amerikaanse speelster. ‘Het oogde bijna als mannenvoetbal’, zei Derksen tevreden. Nou. Steek die maar in je zak.

Er zijn tegenwoordig genoeg mannelijke voorvechters van het vrouwenvoetbal. Ik kan Twitter (jaja, X) niet openen of ik zie een reeks nachtelijke berichten van Henk Spaan. Meestal complimenten als: ‘Van de Donk mijn heldin. […] Speelde geweldige tweede helft Donkie’. Soms een kritische noot: ‘Wat doet Spitse daar toch allemaal? Ingrijpen niet in elk geval.’

Een goeie zaak lijkt mij. We zullen de mannen nodig hebben om de kijkcijfers wat op te krikken. Het idee dat vrouwen opeens massaal geïnteresseerd zullen raken in voetbal, enkel omdat vrouwen zelf aan de bal zijn, is naïef.

De meest kansrijke nieuwe doelgroep om aan te boren, is denk ik toch de jeugd. Kinderen van acht die alle namen van de speelsters uit hun hoofd leren, daar begint het bij. Over tien jaar zijn de jongetjes mannen en denken ze met weemoed terug aan Jackie Groenen. Maar dan wel vooral aan haar spel op het middenveld hè, knaapjes?

Flairs nieuwste columnist Melle Maré (33) is boekhistoricus. Ze werkt aan haar debuutroman en klust daarnaast bij als astroloog. Elke week schrijft ze op Flair.nl over zaken die haar bezighouden.