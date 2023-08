Melle: ‘Het getuigt van een zekere waanzin om in de zomer naar Zuid-Europa te vliegen’

Eenmaal thuis las ik dat ik een hoop had gemist: half Nederland zat op Rhodos, maar inmiddels gelukkig niet meer. Vlammenzee, uren rondrennen met koffers in de rook. Een nachtmerrie, huilden mensen die weer veilig aan de keukentafel zaten.

Er was inmiddels een levendige discussie op gang gekomen over het schuldvraagstuk. In de meeste Griekse tragedies zijn het gewoon de goden en het noodlot die achter de rampspoed zitten. Zo simpel was het hier niet. Volgens de gerepatrieerde toeristen had vliegmaatschappij Corendon hun een streek geleverd, volgens Corendon lag het aan de Griekse autoriteiten, en de Griekse autoriteiten wezen naar mensen die sigaretten hadden uitgedoofd in een dor bos.

Tja. De rest van Nederland (de helft die niet op Rhodos zat, maar stijlvoller vakantie vierde) meende dat het ook wel een beetje eigen schuld was. Het getuigt inderdaad van een zekere waanzin om in de zomer naar Zuid-Europa te vliegen. Zoals Bénédicte Ficq in februari in een interview zei: ‘Mensen: in de maanden juni en juli is het daar één grote barbecue.’

Maar goed, ik ben geen oververmoeide havenwerker met vier weken vakantie per jaar, of een vrouw in de wijkverpleging die even heel hard bij moet tanken aan de Egeïsche zee. Ik ben een millennial die naar Ierland vliegt en klaagt over het gemis van een veerboot tussen Amsterdam en Dublin.

Proletentoerisme wordt altijd als eerste veroordeeld. Maar wat is het verschil met iemand die zich door KLM naar Kaapstad laat verplaatsen? Antwoord: goede smaak. Dan mag je toch iets meer. Tenzij je klimaatactivist bent, dan wil heel Nederland dat je de zeilboot pakt.

Als het Rhodos-debacle iets laat zien, is het wel dat de consument en het bedrijfsleven te veel genieten van hun symbiotische relatie om de zaak op te lossen. En die leuke Corendon-ceo, Steven van der Heijden, gaat het ook niet voor ons doen. Zelfs niet met de 40 procent minder uitstotende vliegtuigen waar hij zo trots op is.

De theoretische oplossing voor de klimaatcrisis is het afpakken van zaken die de massa als een grondrecht is gaan beschouwen. Vliegvakanties moeten vijf keer zo duur, en de gewone man moet weer tevreden zijn met twee weken langs hunebedden fietsen in augustus. Maar mijn historische intuïtie zegt dat zulk beleid op z’n minst tot een staatsgreep leidt, tenzij het heel sluipenderwijs wordt geïmplementeerd, misschien.

Met het risico dat ik klink als iemand die de minister een brief schrijft om even uit te leggen hoe die crisis opgelost moet worden (in een grijs verleden was het mijn baan om dit soort brieven beleefd te beantwoorden): investeer nou eens goed in dat Europese spoornet. Reanimeer een paar ingeslapen veerroutes. En aanvaard de op zichzelf gezonde, menselijke wens om af en toe weg te willen uit Nederland. Zo leuk is het hier nou ook weer niet.