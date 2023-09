Melle: ‘Lid worden van een club als Ares is een zesjarige cursus lak hebben aan de medemens’

Ook dit jaar is het weer raak. Jongens die lid willen worden van het Amsterdamse herendispuut (zo noemen ze het zelf) Ares moesten naar Boekarest en kregen een lijst met opdrachten mee, bedacht door de ontgroeningscommissie.

Daar hadden ze in Roemenië niet op gerekend, toen ze EU-lid werden: dat vrij reizen ook betekent dat onderontwikkelde volkeren, die denken dat in Boekarest alles mag, hún kant op kunnen komen.

De 18-jarige jongens konden punten verdienen met opdrachten als ‘regel een vluchteling’ en ‘naai een emmer [vrouw] in een steeg’. Ze moesten alles vastleggen op beeld, en de bestanden via WeTransfer naar de commissie opsturen. De vijf jongens die onderaan het puntenklassement eindigden, kregen straf.

Wat spreekt er uit de verzonnen opdrachten, behalve morele verdorvenheid en gebrek aan fantasie? In elk geval het wereldbeeld dat je overal mee weg kunt komen.

Ik zie voor me hoe een zestal twintigers bijeen zat in het dispuuthuis, om nog even wat opdrachten te bedenken voor in Roemenië. Na twee kratten bier oppert iemand om ‘iets met een vluchteling’ te doen. ‘Yo pik’, zegt er een, ‘dat is echt hard, ouwe’. De MacBook wordt erbij gepakt om het ideetje te noteren.

Eigenlijk is lid worden van een club als Ares een zesjarige cursus lak hebben aan de medemens, speciaal ontwikkeld voor jongeren die al een flinke afstand tot de maatschappij hebben. Opgegroeid in Vinkeveen, met behulp van een bijlesinstituut, de hockeyclub en een moeder die semipermanent op Ibiza zit.

Daar gaat het dus al mis: elk jaar worden er duizenden generieke achttienjarigen uitgestrooid over studentensteden, met het idee dat ze daar eindelijk een persoonlijkheid gaan ontwikkelen.

Nee! Te laat. Dat had eerder moeten gebeuren, op de middelbare school! Rond 1930 kwamen de novieten tenminste nog aan met een stevige interesse in Latijnse grammatica, Franse literatuur of wiskunde.

Ook de vereniging zelf deed nog een poging tot ontwikkeling. Veel disputen hadden ooit een inhoudelijk karakter. Wie van toneel hield, ging bij het een dispuut, wie arts wilde worden, sloot zich aan bij het andere.

Tegenwoordig proberen disputen zich te onderscheiden met wintersportreizen en teksten als: ‘wij hebben de ambitie om van onze studententijd daadwerkelijk de mooiste tijd van ons leven te maken.’

Het woord herendispuut stamt uit een lang vervlogen tijd. De vereniging L.A.N.X. (waaronder het dispuut Ares valt) werd in 1880 opgericht, en herbergde de eerste decennia vooral theologiestudenten. Ook brave borsten als Jan Peter Balkenende en Geert Mak liepen er rond. Tegenwoordig mag iedereen die over een HBO-inschrijvingsbewijs en een joggingbroek beschikt zich melden.

Maar hoe creëer je een saamhorigheidsgevoel onder jonge mannen die niets gemeen hebben, behalve dat ze naar Netflix kijken, rechten studeren en van techno houden? Het antwoord van Ares op die vraag, is vergelijkbaar met dat van andere disputen: vernederen. Het laatste restje eigenheid dat er eventueel in de jongens zat, wordt eruit geslagen.

Het zou mooi zijn als de novieten zelf eens opstonden tegen de generieke studentencultuur waarvan ook zij slachtoffer zijn. Het niet langer ‘wel lachen’ vinden om de balzak van een dispuutgenoot in hun mond te hangen, maar de vraag te stellen: kunnen jullie niks beters verzinnen, kneuzen? Of nog beter: bij voorbaat al te bedanken voor een lidmaatschap.

Melle Maré (33) is boekhistoricus. Ze werkt aan haar debuutroman en klust daarnaast bij als astroloog. Elke week schrijft ze op Flair.nl over zaken die haar bezighouden.