Melle: ‘Zelden is het fenomeen bindingsangst beter vastgelegd op televisie’

Eenmaal thuis voor de tv (er moesten zo’n acht afleveringen worden ingehaald) bleek die diagnose op afstand aardig te kloppen. De ene vertoning na de andere kwam voorbij. Petri die Hans afblafte omdat hij een paar takken te veel had afgezaagd van haar lievelingsboom. Walter die in het bos naar een kabbelende beek staarde, helemaal overprikkeld van Ingrids ‘zware energie’, terwijl zijn vrouwen los over het terrein zwierven. En Martijn die als een boze, dikke kleuter achter het stuur zit met zijn aanvankelijke favoriet Diana, en alleen nog maar zinnen blaft als: ‘die makaken, daar heb ik he-le-maal niets mee.’

Wat een programma. Zelden is het fenomeen bindingsangst beter vastgelegd. Het was een gouden idee om bezitters van een B&B in het buitenland te volgen. Want wie verhuist er nou naar de Ardennen om in een grimmig naaldbos gasten te ontvangen? Of naar Zweden om de hele dag gelukzalig compost te maken? Het zijn types die goed op zichzelf kunnen zijn. Met mensen omgaan lukt ook nog wel, maar vooral dankzij de zekerheid dat ze na vijf dagen betalen en weer opkrassen.

Dat laatste doen de liefdeskandidaten natuurlijk niet. Niet vanzelf. Zodra ze over de drempel stappen, worden de B&B-houders bevangen door de angst dat ze de rest van hun leven met deze gast zitten opgescheept.

Die angst is het startschot van het grote afwijzen: Olafs sik moet eraf, Hans mag niet schrokken, Bianca moet minder praten, Anne moet meer in haar vrouwelijke energie leren staan, en alle vrouwen van Joy moeten nog even een ‘proces doormaken’, het liefst net zo succesvol als hij. En zelfs als dat zichtbaar is gelukt, twijfelt Joy ‘of ze nog een aantal levensjaren mist’. Hopelijk is de volgende vrouw die ze op hem afsturen een vitale zestiger.

Ingrid herinnert ons er gelukkig even aan wat liefde, in theorie tenminste, inhoudt. ‘Dat alles er mag zijn’, antwoordt ze als Walter vraagt wat ze in een relatie zoekt. Walter vindt dat mooi, maar, zegt hij een paar afleveringen later, ‘als dat overwegend een zwaardere energie is’, dan wordt het toch moeilijk. Ook Ingrid worstelt met het in de praktijk brengen van haar eigen ideaal. Wanneer Walter ‘morgen wil terugkomen’ op de vraag of hij haar aantrekkelijk vindt, laat ze geen gezapig ‘dat mag er zijn’ horen. Nee, ze vindt het ‘bullshit’. Ook dat mag er zijn, natuurlijk.

Voor de meeste B&B-houders is er maar één manier om de geestelijke rust te hervinden: de gast eruitgooien. Opeens is er dan weer ruimte om normaal te doen. Petri maakt plotseling een compliment over hoe handig Toine zijn laatste Franse croissantje snijdt, Martijn noemt Bianca tijdens het exitgesprek een topwijf.

Misschien treedt bindingsangst wel alleen op wanneer mensen simpelweg niet bij elkaar passen. Etiquettedeskundige Beatrijs Ritsema schreef ooit dat ze het een onzinnig begrip vond. Ze geloofde enkel in goede en slechte combinaties van mensen: ‘In een prettige relatie gaan de dingen vanzelf. Dat wil zeggen: partners zitten niet met elkaar te kibbelen over te weinig aandacht of verschillende behoeftes en ze stellen geen eisen aan elkaar. Ze zijn gewoon tevreden met elkaar en hoe het gaat.’

Er zit wat in. Het probleem is wellicht dat sommige mensen zulke buitenissige behoeftes hebben, dat het moeilijk is om iemand te vinden die hetzelfde wil. Neem Petri: vind maar eens een man die haar niet aflatende stroom van kritiek stoïcijns van zich af laat glijden, en vervolgens een grap maakt die voldoet aan haar (vrij ongrijpbare) criteria voor humor. Laten we hopen dat er zo’n uniek mannelijk schepsel bestaat. De zomer is nog jong.