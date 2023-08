Marleen: ‘Ik heb al mijn zelfhulpboeken in de fik gestoken en ben gestopt met de zoektocht naar mezelf’

Zoals elke first time mom meemaakt, veranderde in mijn leven ook alles met 180 graden en een snelheid van 180 km/h. Als een brave millenial bracht ik mijn kraamminuten door met een baby op schoot en een zelfhulpboek in de hand. Ik zoog alle informatie op over hoe ik een nog betere moeder, een nog ‘betere versie van mezelf’ kon worden. Met elke bladzijde die ik omsloeg, begon ik nog meer aan mezelf te twijfelen. Zelfs over onderwerpen waar ik nog niet eens over had nagedacht, laat staan om over te twijfelen.

Geen enkel zelfhulpboek dat zal claimen dat je precies goed bent zoals je bent. Want ja, dan is het boek snel uit. En een boek van 2 pagina’s verkoopt niet. Enfin. Terwijl corona zijn piek bereikte, zat ik middenin de piek van mijn kraamtijd. Een periode dat ook het toppunt was van de zoektocht naar mezelf.

Ik deed wat ik nog nooit had gedaan en stopte middenin een hoofdstuk van het zoveelste zelfhulpboek. Ik was er klaar mee. In plaats van verlichting en oplossingen, brachten zelfhulpboeken me eigenlijk alleen maar verwarring en onduidelijkheid. Met na elk boek een nog grotere honger naar nog meer zelfkennis. En ja, er bestaat zoiets als too much information: mijn brein was er duidelijk klaar mee.

Ik ben dus officieel uitgezocht. Die hele zoektocht naar mezelf was eigenlijk gewoon een soort vervelling waarbij ik zocht was om het zoeken.

Toen ik afgelopen jaar voor de zoveelste keer bij mijn praktijkondersteuner aan de deur klopte omdat ik niet lekker in mijn vel zat en hij het ook even niet meer wist, opperde hij: ‘misschien heb je wel ADHD’. Ik voelde in elke vezel dat dit niet het pad was wat ik in moest slaan en het werd pijnlijk duidelijk: ik kan mezelf wel diagnostiseren, een professional kan het proberen te verklaren, zelfhulpboeken genoeg die het antwoord willen geven voor twintig euro per stuk, maar de enige die het weet ben ik zelf. En daar heb ik geen boek voor nodig. Wie kent mij nou beter dan ikzelf?

Want wat is er mis met daadwerkelijk van je vrije minuten genieten in plaats van ook in die tijd te werken aan iets? Waarom moet je altijd maar in een proces zitten? Is op de plek zijn waar je nu bent, soms ook niet gewoon helemaal perfectly fine? Voor je het weet ben je altijd aan het werk en kijk je docu’s in plaats van een lekkere guilty pleasure en verruil je je favoriete chicklit voor een dikke zelfhulp pil.

De zoektocht naar jezelf en jezelf daadwerkelijk helpen, gebeurt veel vaker gewoon passief. Weet je wel, wanneer je je leven leeft. En niet wanneer je leest hóe je moet leven.

De zoektocht naar mijzelf is nu een zoektocht naar de fijnste romans geworden. Een hele fijne conclusie toen ik afgelopen vakantie op mijn strandbedje in Portugal lag en ik al mijn zelfhulpboeken in mijn lees-app digitaal in de fik (oftewel: delete all) stak. Na 2 romans voelde ik mijn eigen creativiteit weer stromen. Voelde ik me weer de hoofdpersoon in mijn eigen leven. En dat leven is prima zoals het is, met alle imperfecties. Heb ik geen zelfhulpboek voor nodig.

Marleen (31) is moeder van zoon Fynn en is eerlijk over het moederschap en dat doet ze #zonderfilter. Ze schrijft hoe het is om moeder te zijn zonder moeder te hebben en over alles waar moeders niet over durven praten. Volg Marleen via @vrouwvanstaal op Instagram.