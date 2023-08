Marleen: ‘Ordinair all inclusive met een peuter naar Portugal? Niks mis mee’

“Je kan nooit meer uitslapen”

“Je bent nooit meer zonder zorgen”

“Je hebt nooit meer tijd voor jezelf”

“Je vakantie is nooit meer écht vakantie”

Als moeder hoor je vaak vooral alle dingen die je niet meer kan als er een baby op komst is. De types die je dit maar al te graag willen vertellen, zijn vaak ook de types die vragen ‘of ie al doorslaapt’ en die wil ik echt regelrecht door de riolering trekken, want aan die shit heb je echt precies niks.

Toen Fynn zes weken oud was hadden mijn man en ik zin om de babybiezen te pakken. Even uit onze bubbel, een nieuwe plek, andere indrukken. Het werd een weekendje Centerparcs en het was het startshot voor mij in het hoofdstuk van het moederschap ‘alles wat wél kan’.

Toe aan zon

Flash forward naar nu, twee jaar later, en we stonden afgelopen januari voor hetzelfde vraagstuk. Alleen was nu de vraag niet óf we op vakantie wilde, maar waar naartoe. Na drie jaar corona, klussen en een baby sussen waren we toe aan de zon. Toen ik op mijn Instagram-account om tips vroeg, kwamen de riooltypes al aan mijn digitale voordeur. “Een vakantie met een kind is geen vakantie, maar hé, succes met zoeken.”

Het boezemde me in eerste instantie angst in. Dezelfde angst die ik ook had toen ik net moeder was en nog nooit een luier had verschoond en als de dood was het fout te doen. Maar inmiddels is deze moeke ervaren en niets of niemand gaat mij vertellen dat ik iets niet kan. Dus ik negeerde alle adviezen, boekte een vliegvakantie met mijn man en onze beste vrienden met kids. En ik had er verdomd zin in ook.

Op naar de Portugese zon. Na tien dagen kwam ik ontspannender terug van een vakantie dan ik me volgens mij ooit heb gevoeld. Ik heb gebackpackt (echt eens maar nooit weer), rondgereisd in verre oorden, zuipvakanties, strand- en wandelvakanties, ik heb ze allemaal gehad. Maar mijn absolute topvakantie was deze, van afgelopen zomer, met onze peuter in Portugal in een ordinaire all inclusive met alles erop en eraan.

Instagram-worthy

Was het een vakantie die mijn man en ik ook hadden bedacht voor we kinderen kregen? Nee, waarschijnlijk niet. Hebben we het gevoel gehad ook maar iets in te leveren? Absoluut niet. Natuurlijk, we hadden een vakantie naar een eiland kunnen boeken waarbij we elke dag een uur hadden moeten rijden voor dat ene Instagram-worthy strandje, met idyllische cocktails, een diner met zonsondergang op een klif en een afgelegen appartementje waar we romantisch na konden borrelen met het zand nog in onze slippers.

Maar waarom het jezelf moeilijker maken dan nodig? Met een peuter is je realiteit gewoon anders, maar word je net zo hard verrast met mooie nieuwe herinneringen als iedere andere vakantie zonder kinderen. Als je dat accepteert, op vakantie en ook daarna, dan heb je ook geen gevecht met jezelf dat de vakantie anders is dan hiervoor. Het is gewoon vakantie, je hebt geen huishouden, geen moetjes, alleen jij, je peuter en een hoop zonnebrand.

Alles voorhanden

Ik maak namelijk niemand - mijn peuter en ook echt mezelf niet - gelukkig met oude ruïnes bezoeken in een klam en vochtig land waar geen simpel kindermenu te bestellen is en ik uiteindelijk met een hongerig en met slaaptekort doordrongen huilend kind op schoot zit. Geef mij die all inclusive maar waar alles voorhanden is en jij je zoveelste ijskoffie klapt terwijl peuterlief een dutje doet op de hotelkamer.

Want wat is er mis met all inclusives of elk jaar naar dezelfde camping in Zeeland? Met een reis van maximaal drie uur in de auto, of vliegtuig, op locatie een animatie team dat je kinderen vermaakt zodat jij een bladzij kan lezen in een boek?

Een driedubbele halleluja voor de all inclusive vakanties van deze wereld. Bandje om, cocktail erin en vanaf je ligbedje je peuter toejuichen in het pierenbadje. En ook een hoera voor op vakantie gaan met vrienden met kinderen zodat je samen lief en leed deelt en elke avond dronken van geluk en iets te veel onbeperkte cocktails je bed induikt om het de volgende dag allemaal opnieuw te mogen doen.

Marleen (31) is moeder van zoon Fynn en is eerlijk over het moederschap en dat doet ze #zonderfilter. Ze schrijft hoe het is om moeder te zijn zonder moeder te hebben en over alles waar moeders niet over durven praten. Volg Marleen via @vrouwvanstaal op Instagram.