Marije: ‘Elke keer dat ik buikpijn voelde, dacht ik aan chlamydia’

Het voelt een beetje als wanneer je bij de BCC staat om een televisie te kopen en de verkoper vanaf het kaartje bij de televisie voorleest wat het apparaat precies kan. Mijn blik gaat als vanzelf naar zijn haar, waarvan aan de voorkant een pluk recht omhoogstaat. Ik onderdruk de neiging die omlaag te duwen, maar kan niet voorkomen dat ik ernaar blijf staren.

Hij mompelt iets over chlamydia, wat ik ook al tegengekomen was bij het googelen. Sterker: het is de reden dat ik hier zit. Normaal gesproken ga ik met vage buikklachten niet naar de huisarts, maar op Google las ik ineens over een sluipmoordenaar die zonder dat je het merkt je baarmoeder, eierstokken en eileiders binnendringt en laat ontsteken, en vervolgens zo’n schade aanricht dat je verminderd vruchtbaar kunt worden. De enige weggever is een vage pijn in je onderbuik.

Nou, als je dat eenmaal leest, kun je het zeg maar niet meer onlezen. Elke keer dat ik buikpijn voelde, dacht ik aan chlamydia. Wanneer had ik ook alweer voor het laatst antibiotica geslikt tegen een blaasontsteking? Zou dat niet eventuele chlamydia hebben moeten uitroeien of werkt dat niet zo?

De arts kijkt weer een fractie van een seconde op van zijn scherm en vraagt of ik het onveilig heb gedaan. Ik antwoord van wel, maar alleen met mijn man. Ik verwacht dat hij toch een test gaat voorstellen. Wat ik ergens wel fijn vind. Gewoon voor de zekerheid en om dat stomme idee uit mijn systeem te hebben.

Maar in plaats daarvan stelt hij de vraag hoelang mijn relatie al duurt. Vijftien jaar, antwoord ik. Hij schudt zijn hoofd. “Dan kunnen we dat wel uitsluiten.” Ik denk dat mijn mond serieus een klein beetje openvalt. Zegt hij dat nou echt? Ik ga ervan uit dat Franklin niet vreemdgaat, maar hij zou dit als arts op zijn minst in twijfel moeten trekken.

Hij merkt mijn verontwaardigde frons duidelijk op, want ineens begint hij hevig te blozen. “O, juist ja. Dat kan natuurlijk ook.” Hij schraapt zijn keel en probeert zijn verhitte gezicht te verstoppen achter het computerscherm. Uiteindelijk krijg ik toch de test.

Deze column komt uit Flair 35-2023.

Marije Veerman woont met Franklin, zoon Kyano en dochter Liv in Purmerend. Volg Marije via @marije.veerman op Instagram.