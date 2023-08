Hester: ‘Een heel kinderprogramma met Thijs Römer cancelen, dat is te woke hoor’

Hoewel Thijs slechts een bijrol in de serie speelt, wil de NTR de bewuste aflevering vanaf nu ver van het publiek houden. Dat kwam alleen niet van de NTR zelf, maar door verontwaardigde reacties van kijkers. Afgelopen zondag was hij namelijk nog in volle glorie in een herhaling te zien en dat viel niet in goede aarde. Er kwamen klachten. Maar de serie nu cancelen, stuit ook op weerstand. ‘Veel te woke’, vindt men. Hoe doe je zoiets nou goed hè?

Ik weet het ook niet, eerlijk gezegd. Als we alle bekende mannen die in het leven fikse misstappen hebben begaan moeten wegmoffelen, kunnen we daar maar beter een speciale task force voor in het leven roepen.

En laten we ook niet roomser zijn dan de Paus. We weten bijvoorbeeld allemaal dat Michael Jackson met kinderen verre van zuiver op de graat is geweest, toch brullen we allemaal uit volle borst zijn liedjes mee. Dan kunnen we het ineens allemaal los van elkaar zien. Dan is het ineens toch een ander verhaal, want niet veroordeeld enzo en ook al dood, dus…

We hebben daar in de Nederlandse taal een woord voor: hypocriet. We willen wel een statement maken, maar het mag dan weer niet ons eigen plezier in de weg zitten.

En zo komt het dat er dus nu een leuke kinderserie achter slot en grendel gaat, waar geen kind maar dan ook echt géén kind over had gezegd: ‘Hey, die ene man in die bijrol… is die niet recentelijk veroordeeld voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met drie pubermeisjes?’

Ik vind de actie van de NTR dan ook te woke, te ‘braafste jongetje uit de klas’. Overdreven is het. Het had misschien handiger geweest om de betreffende aflevering met Thijs niet in de dagen na de veroordeling op zender te slingeren, maar ik vind dat we hier als kijkers niet zo hysterisch over moeten doen.

Om er geen onduidelijkheden over te laten bestaan; ik kóts op wat deze acteur gedaan heeft. En ik zou zelf ook niet snel een serie opzetten waar hij een belangrijke rol in speelt. Maar de tv heeft een uitknop. Zint het je niet wat je ziet, uit met dat ding. Dat was een veel logischere handeling geweest dan in de pen klimmen en boos de NTR mailen.

Hester Zitvast (45) is freelance journalist, moeder van vier kinderen (22, 19, 9 en een baby). Door haar Twitter-verslaving zit ze bovenop het nieuws en daar heeft ze vaak wel een mening over. Voor Flair ventileert ze die opinie. Daar hoef je het als lezer natuurlijk niet altijd mee eens te zijn. Een goede (en fatsoenlijke) discussie gaat ze niet uit de weg.