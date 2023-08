Hester: ‘Wat is er mis met trakteren op scholen? Beter focussen we ons op enerydrank!’

Papa en mama gieten op hun eigen verjaardag met vrienden flessen wijn naar binnen, bitterballen en bakken chips vinden gretig aftrek, maar de kindertjes moeten het doen met een stoelendans of knutselen. De GGD probeert verjaardagen met de campagne ‘Wie jarig is, viert feest’ een andere draai te geven.

‘Niet meer trakteren, maar feest vieren en de jarige in het zonnetje zetten.’ Het slaat in mijn ogen de plank mis. Een beetje paal en perk stellen aan wat je wel of niet mag uitdelen, lijkt me prima. Heel wat ouders weten zich namelijk écht niet in te houden en komen naast een overdaad aan snoep ook nog eens met een plastic prul aanzetten. Maar laat kinderen toch lekker dat moment van ‘de klas rond’ houden.

Ik ben gevoelig voor het argument dat trakteren financieel gezien niet voor iedere ouder is weggelegd. Met 25 kinderen in de klas ben je al snel een paar tientjes kwijt en met en krap budget is dat te veel van het goede. Al helemaal als je in een klas zit waar de ouders met elkaar wedijveren om de meest overdreven traktatie; zie daar maar eens tegenop te boksen.

Ik zou me daarom kunnen voorstellen dat er in de klas een pot spekjes staat, waar kinderen die jarig zijn mee rond mogen gaan. Allemaal gelijk, niemand groter, gekker of mooier. En dan natuurlijk ook die stoelendans of dat extra knutselwerkje maken; leraren hebben daar vast nog wel tijd voor binnen hun al zo volgepropte schema.

Maar wat is er mis met iets lekkers op een verjaardag? Een mandarijn, appel of stuk komkommer krijgen de meeste kinderen iedere dag wel. Is hun gezondheid reddeloos verloren door die 25 traktatiemomenten in een heel schooljaar?

Je zou je bijna afvragen hoe wij het tot een volwassen leeftijd hebben geschopt. Ik weet nog dat mijn moeder beschuiten had besmeerd met chocopasta. Van smarties en vruchtenhagel had ze ogen, een mondje en haren gemaakt. De hele klas zat onder de kruimels, kinderen zaten onder de pasta en iedereen had een hysterische sugarrush. Er werden geen Kamervragen over gesteld, geen campagnes voor in het leven geblazen en ook geen extra ouderraadvergaderingen voor gehouden.

We deden in die tijd gewoon niet zo moeilijk. Wat zou het een energie en een tijd schelen als we eens een keer een punt achter deze discussie gingen zetten. Een kind gaat niet dood van een feestje met een snoepje.

Beter focussen we ons op die ellendige energydrank waar je kinderen op sportvelden massaal mee ziet lopen. Voor een zo’n flesje kun je tien keer uitdelen…

Hester Zitvast (45) is freelance journalist, moeder van vier kinderen (22, 19, 9 en een baby). Door haar Twitter-verslaving zit ze bovenop het nieuws en daar heeft ze vaak wel een mening over. Voor Flair ventileert ze die opinie. Daar hoef je het als lezer natuurlijk niet altijd mee eens te zijn. Een goede (en fatsoenlijke) discussie gaat ze niet uit de weg.