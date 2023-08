Hester: ‘Een miljard euro aan gokinkomsten; lekker gewerkt Nederlandse overheid!’

Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor, waarmee glashelder is geworden wat we al wisten: legaliseren van online gokken maakt dat het enorm aantrekkelijk wordt om je geld stuk te slaan op de illusie van een hoofdprijs.

Eén miljard aan inkomsten. De overheid zal wel verkneukeld in de klamme handjes wrijven. Nee, het was dan misschien wel niet zo heel chic dat gokbedrijven aan de vergadertafel mochten aanschuiven om mee te praten over de nieuwe wetgeving. En Sander Dekker wás op alle mogelijke manieren gewaarschuwd voor de explosie aan nieuwe gokverslaafden. Maar één miljard euro, mensen. Daar was het om te doen!

En ondertussen zitten er in talloze Nederlandse ouders met de handen in het haar omdat hun zoon of dochter een gokverslaving heeft. Jonge stellen, waarvan een van de twee de financiële situatie tot een ramp heeft gemaakt; zie ooit nog maar eens een huis te kopen met €40.000 schuld.

Hulp is er wel, maar niet direct en niet overal. Ze moeten daar lang op wachten en naasten worden ondertussen dagelijkse geconfronteerd met de angst voor weer een nieuwe schuld. Weer een leugen. Weer een diefstal. Weer een roodstand.

Het zal onze overheid jeuken. Ik stel me zo voor hoe ze met z’n allen in één miljard aan losse euro’s zwemmen. Of erop dobberen, op luchtbedjes of zo’n potsierlijke opblaaseenhoorn. Ik stel me zo voor hoe ze elkaar high fives geven, champagne drinken en broeden op het volgende briljante plan om de jeugd en jongvolwassenen de vernieling in te helpen.

Misschien kan de leeftijd voor het gokken wel omlaag! Laat kinderen van 12 het ook eens proberen! En misschien kunnen ze nog iets actiever nieuwe slachtoffers ronselen. Laat online casino’s presentaties houden op scholen, basisscholen desnoods. En dan aan het einde flyers uitdelen met een interessant startbedrag. Iets als: ‘De eerste € 50 krijgen jullie van ons!’

Eén miljard euro. Als je zo’n gruwelijke uitglijder maakt als de overheid deed (sinds de legalisering is er 60% nieuwe gokkers bij en dat daarvan een groot deel al verslaafd is gaan we pas over een aantal jaren in de onderzoeken terug horen), zou ik persoonlijk dat gehele bedrag op een rekening apart zetten om iets mee te doen waarmee ik de fout nog een beetje zou kunnen herstellen. Zorgen voor een goed geoliede én goedbetaald verslavingszorg, bijvoorbeeld.

Maar niet onze overheid hoor. Die bouwen op hun dooie gemak de reclameregels een beetje om en lachen zich een bult om al die centen.

