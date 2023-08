Gwen: ‘Ik schrok me kapot en kreeg een middelvinger van hem cadeau’

Tot mijn grote verbazing kreeg hij geen dikke middelvinger van mij terug, maar had ik één gedachte: dit is niet mijn probleem, vriend.

En met dit inzicht kwamen meteen een paar potentiële scenario’s omhoog geplopt: hij heeft vanmorgen ruzie gehad met zijn vriendin omdat hij pindakaas op zijn bammetjes wilde hebben, niet weer kipfilet. Of hij heeft zo meteen een evaluatiegesprek met zijn gevreesde leidinggevende. Of zijn hond Henkie is deze week naar de hondenhemel vertrokken toen hij hem moest laten inslapen.

Het was overduidelijk dat de frustraties van deze opgefokte scootercoureur via zijn middelvinger op mij werden losgelaten. En dat was oké. Het gebeurt wel vaker. Wat niet vaker gebeurde, is dat ik vervolgens heel ontspannen en vol begrip de situatie kon evalueren en parkeren. Nee nee, dat was nieuw.

Ik ben normaal gesproken niet vies van een beetje rellen op de weg. Dit kan heerlijk in de auto. Dan kun je zo lekker schelden zonder dat het te persoonlijk wordt. (Tenzij je per ongeluk het dakraam open hebt staan, maar dat is een ander verhaal.) Op de scooter in de stad kun je het haast niet uit de weg gaan. Toeristen werpen zich bijna voor je windscherm alsof ze er iets mee kunnen winnen. Toeteren in combinatie met schelden is dan ook aan de orde van de dag. Het vliegt er meestal uit voor ik er erg in heb. Ik kan ontelbaar veel voorbeelden aanhalen waarbij dit soort gezellige onderonsjes escaleerden, maar deze keer bleef het rustig in mijn hoofd. Er was iets gebeurd.

De maanden ervoor was ik begonnen met mediteren en dat begon aan alle kanten zijn vruchten af te werpen. Ik sliep beter, piekerde minder, werd creatiever én liever voor mezelf. Elke dag zat ik daar net nadat ik wakker was geworden in stilte met mezelf. Te focussen op het tellen van mijn ademhaling. De ene dag was het relaxed, de andere dag moest er hard gewerkt worden. Maar ik zat er.

Wat me opviel, was dat ik mezelf steeds beter kon horen. Niet alleen terwijl ik op mijn meditatiepoef zat, maar door de dag heen. En ik merkte dat ik tijdens stresssituaties steeds vaker op tijd aan de bel kon trekken en met mezelf in gesprek kon gaan. Wat ik niet wist, is dat als je meer compassie voor jezelf krijgt, je automatisch ook meer compassie krijgt voor een ander. Dat kreeg ik er automatisch bij. Het verraste me, maar het is eigenlijk heel logisch. Doordat ik de verhalen achter mijn eigen patronen leerde kennen, zag ik dat elke keer als ik uit mijn slof schoot ik zelf verantwoordelijk was voor alles wat er gebeurde. Dat had niets met een ander te maken, maar alles met mij.

Wauw. Deze nieuwe inzichten vond ik mega-interessant. Ze zijn superlekker voor de vriendschap met mezelf én heerlijk voor mijn medeweggebruikers.

