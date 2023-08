Floor Faber #104: ‘Zal ik hem vertellen dat ik soms zo twijfel over mijn relatie?’

Zondag

‘Fijn die details,’ zeg ik en ik neem nog een hap pizza.

Hij negeert mijn opmerking. ‘Dat ik soms duizelig ben van slaapgebrek had ik kunnen weten, ik heb het tenslotte al twee keer meegemaakt, maar ik was het gewoon vergeten.’

‘Verdrongen, bedoel je.’

Hij grinnikt en vertelt dat Larissa en hij een schema hebben gemaakt wie er die nacht moet opstaan. ‘En de ander mag in de logeerkamer slapen. Het is niet gezellig, maar echt, als je niet bekaf bent ziet de wereld er zoveel mooier uit. Maar hoe is het met jou en Kevin?’

Ik vertel dat we binnenkort een weekend weggaan met een zeilbootje. ‘Kevin blijkt zo’n beetje elke zomervakantie op zeilkamp geweest te zijn en alle diploma’s te hebben. Ik ben benieuwd hoe het is, ik ben wel eens mee zeilen geweest, maar dat was op een behoorlijke grote boot. In dit ding kun je net met z’n tweeën slapen.’

‘Romantisch, hoor.’

‘Ik hoop het. Ik heb al Primatour gekocht voor zeeziekte.’ Hij lacht. Zal ik hem vertellen dat ik soms zo twijfel over mijn relatie en dat ik me daar erg schuldig over voel? Kevin heeft toch recht op een vriendin die voor hem voor het vuur gaat, niet iemand die het wel eens met een ander doet en daar vaak over fantaseert? Ik wil er net over te beginnen als Tijmen zegt dat we moeten opschieten omdat de volgende voorstelling bijna begint. Nou ja, misschien maar beter ook. Als ik erover praat wordt het meteen een ding.

Woensdag

Kevin en ik zitten in seizoen twee van Succession en bingen de ene na de andere aflevering. Heerlijk om naar een familie te kijken die nog dysfunctioneler is dan de mijne. ‘Nog eentje?’ vraagt hij als we twee afleveringen hebben gezien.

Ik schud mijn hoofd. ‘Fred moet nog uit en ik heb morgen een drukke dag.’

‘Zullen we dan seksen?’ Hij legt zijn hand op mijn dij en knijpt er zachtjes in.

Seks? Daar heb ik nog geen seconde aan gedacht. ‘Ik ben best moe.’

‘Maar het is alweer even terug. Vorige week donderdag was de laatste keer.’

‘Houd je dat soms bij in je agenda?’ zeg ik plagerig. ‘Of in een Excel-sheet: een fuck-afvinkpaginaatje.’

‘Natuurlijk niet.’ Hij pakt mijn polsen vast en zet me klemvast. Een poosje probeer ik me los te worstelen, en dat vindt hij reuzegrappig. Tot ik hem op zijn mond zoen. Langzaam laat hij mijn polsen los en dan sla ik toe. Razendsnel ga ik op hem zitten en ik duw zijn schouders tegen de bank.

‘Wil je het zo?’ vraagt hij met enorme pupillen van geiligheid. Zachtjes masseert hij mijn borsten, daarna mijn buik, tussen mijn benen. We zoenen en ondertussen voer ik een soort lapdance uit: ik schuur met mijn onderlichaam tegen de bobbel in zijn joggingbroek. ‘Naar boven?’ vraagt hij.

Mijn stem slaat over van opwinding: ‘Of hier?’ Snel trekken we onze onderkleding uiten ik ga weer op hem zitten, laat hem in me glijden. Het is waanzinnig lekker, zeker omdat hij met zijn vingers mijn klit stimuleert. Als ik aan zijn ademhaling hoor dat hij bijna komt, zeg ik: ‘Wacht, wacht, ik ben er bijna.’ Ik sluit mijn ogen, zie het gezicht van Hans voor me en krijg een orgasme.

