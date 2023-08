Floor Faber #108: ‘Weet je Kevin, het kan me eigenlijk niets schelen’

Maandag

Nu zit ik met Kevin naar Succession te kijken. Dat wil zeggen: ik kijk. Hij checkt ondertussen sites waarop zeilbootjes te koop staan. Af en toe duwt hij foto’s van een bootje onder mijn neus en dan zegt hij onbegrijpelijke dingen zoals epoxy, spinnakers, fok en voet. Alleen de bedragen die voor de bootjes worden gevraagd zijn me helemaal duidelijk: prijzig.

Door al zijn onderbrekingen weet ik inmiddels niet meer wie met wie samenspant. Wanneer hij het zoveelste bootje onder mijn neus duwt, zeg ik geërgerd: ‘Weet je Kevin, het kan me eigenlijk niets schelen, want ik hoef geen boot. En als je geen tv wilt kijken, prima, maar ik word er knettergek van dat je er steeds doorheen zit te tetteren.’

Kwaad kijkt hij me aan. ‘Wel eens gehoord van belangstelling voor elkaar tonen? Ik hoef niet op dieet, maar toch zeg ik niets als jij aan het zeuren bent over koolhydraten of over hongeren of weet ik waar je mee bezig bent.’

‘En nu praat je er weer doorheen!’ schreeuw ik. ‘Weet je wat, ik ga wel boven kijken.’ En ik stamp naar de slaapkamer en ram de deur achter me dicht. Eigenlijk verwacht ik - hoop ik - dat hij naar boven komt om het goed te maken, maar dat doet hij niet. Tegen twaalven schuift hij pas naast me in bed en hij gaat zo dicht bij de rand liggen dat het me verbaast dat hij er niet uitvalt.

Donderdag

Bijna nooit krijg ik nog post, en ik ben daarom nieuwsgierig wat er in de lila envelop zit. Er valt een prachtige witte dubbelzijdige kaart uit met gouden randjes. Daarop staat dat ik ben uitgenodigd voor de bruiloft van Iris en Simon in Toscane. Kevins naam staat er niet bij. Ilse en Simon? Vaag herinner ik me dat mijn moeder maanden geleden iets over hun huwelijk heeft gezegd. Maar waarom in hemelsnaam in Toscane?

Ik ben nog niet van de schok bekomen als ik het boekje opendoe dat ook in de envelop zit. Daarin staan tips voor vervoer en een draaiboek van hoe laat ik waar word verwacht. De bruiloft duurt blijkbaar drie dagen! Plus een moodboard. De eerste dag moet ik in zachtroze verschijnen, de tweede in aardekleuren en dag drie in de kleuren van de Italiaanse vlag. Zijn ze helemaal gek geworden! Daar ga ik zeker niet naartoe! Kevin mag niet eens mee en ik ken hun vrienden en familie niet. Probleem is dat ik dit aan mijn moeder moet zien uit te leggen. Ze baalt er vast van als ik niet naar de bruiloft van de dochter van Johan kom.

Onrustig loop ik heen en weer en besluit dan met Gina te overleggen. Tot mijn verbazing neemt ze meteen op. ‘Gelukkig ben jij het! Ik was bang dat het het kinderdagverblijf was dat ik Zorro moet komen halen. Hij is nogal aan het snotteren.’ Voor ze meer kan zeggen over de verkoudheid van het kind, barst ik los over de bruiloft. Dat ik er geen zin in heb, er niet naartoe ga en hoe we dit aan mama zullen vertellen.

‘Hohoho,’ zegt mijn zus. ‘Het lijkt mij een bijzondere ervaring. We kunnen toch samen gaan? En ik weet zeker dat mama ons wel wil sponseren voor de juiste kleding. Kom op, Floor, het wordt hartstikke leuk!’

Floor Faber is 30+, woont met Kevin en werkt als redacteur bij een entertainmentsite.