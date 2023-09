Floor Faber #109: ‘Heb je nog aan me gedacht? Ik wel aan jou’

Vrijdag

Ik trek een jurk aan en bekijk mezelf in de spiegel. Tja. De weegschaal geeft dan wel het hoopvolle bericht dat er bijna twee kilo af is, maar hierin voel ik me nog steeds een dikkerd. Uiteindelijk kies ik voor een blazer, een strakke top en een wijde jeans. Niet erg origineel of sexy, maar wel lekker warm en ik voel me er een sterke vrouw in.

Met in mijn hand mijn Phone met Google maps fiets ik naar Anneke. Ik kom langs weilanden, een kudde schapen, hemelsblauwe sloten, word ingehaald door clubje wielrenners en stop uiteindelijk voor een schattige boerderij met in een rommelige voortuin een beeld van een naakte vrouw. Achter het huis stijgen rookwolken op en daar loop ik naartoe.

Een man met een grijze baard en een strooien hoed op staat te kijken naar een enorme barbecue die in de fik staat. ‘Komt allemaal goed,’ zegt hij nadat hij zich heeft voorgesteld als Rick, de man van Anneke. Zij staat achterin de tuin te praten met Kaoutar en zodra ze me ziet roept ze met haar misthoornstem: ‘Floor! Wat leuk dat je er bent! Kaoutar vertelt net dat ze een rol heeft gekregen in een toneelstuk.’

‘Echt? Wat geweldig!’

‘Ik dacht dat ik flauwviel toen ik het hoorde!’ Kaoutar vertelt verder, terwijl ik snel de rest van de gasten scan. Hans is er niet. Misschien komt hij wel helemaal niet omdat zijn vrouw via via heeft gehoord dat hij vreemdgaat en heeft hij huisarrest. Maar beter ook.

Op een lange tafel onder een appelboom staan flessen wijn en fris uitgestald. Ik schenk mezelf een glas wit in, neem een paar ferme slokken en voel me langzaam ontspannen. Nadat ik een tijdje met Gert heb staan praten over zijn dramatische vakantie aan het Gardameer – hagelstenen zo groot als pingpongballen hebben zijn Opel gesloopt - loop ik het huis in om naar de wc te gaan. Verbaasd kijk ik om me heen. De muren hangen vol schildertijen in allerlei formaten, het barst van de planten, de meubels zijn een vreemde mix van antiek en design, op de vloer liggen verschillende tapijten en toch past alles bij elkaar. Wat een heerlijk huis!

Ik bestudeer een schilderij wanneer ik achter me een bekende stem hoor zeggen: ‘En hoe gaat het dan met Floor?’

Ik draai me om en daar staat Hans, om zijn mond een ironische grijns. ‘Prima,’ antwoord ik stijfjes. ‘Heb je genoten van je twee weken klapkar?’

‘Zeker. Prachtige bergwandelingen gemaakt en veel gezwommen. En jij dan? Heb je nog aan me gedacht? Ik wel aan jou.’ Hij legt zijn hand op mijn bil, maar voordat er iets kan gebeuren, komt Anneke uit de keuken. Die hand verdwijnt onmiddellijk weer.

‘Ik dacht al dat ik jullie hoorde. Hans, kun jij Rick even gaan helpen met de barbecue? En Floor; wil jij deze salades naar de boomgaard brengen?’

‘Ik spreek je straks nog wel.’ Hij geeft me een heel foute knipoog.

Later zitten we met het hele gezelschap aan de grote tafel in de boomgaard. Hans zit aan het andere eind, en ik voel dat hij steeds naar me kijkt. Misschien dat ik daarom zo hard lach om de grappen van Gert. Ondertussen vraag ik me af of Hans ook op de fiets is en of we met z’n tweetjes terug gaan rijden.

Floor Faber is 30+, woont met Kevin en werkt als redacteur bij een entertainmentsite.