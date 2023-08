Floor Faber #107: ‘Wie had dat nou achter hem gezocht! Hij is zo onaantrekkelijk’

‘Een beetje.’ Zelf heeft ze geen problemen met haar omvang en daarom heb ik geen zin om te vertellen dat ik me rot ben geschrokken toen ik gisteren op de weegschaal stond. Ik weeg nu bijna een kilo meer dan wat ik als mijn absolute maximum beschouw. Nog even en ik kan mijn broeken niet meer aan. Bij sommige jeans bloest het vet er nu al overheen.

Maandag

We gaan aan een vrij tafeltje zitten en ik vraag naar haar vakantie. Die was ge-wel-dig. De Amalfikust was onwaarschijnlijk mooi, de Airbnb leek wel de set van een Italiaanse familiefilm, en overal hebben ze verrukkelijk gegeten ‘en echt niet alleen maar pizza’s.’ Het enige wat een tikje tegenviel was dat haar dochter niet van haar telefoon was los te scheuren.

‘En hoe heb jij het op die boot gehad? Je ging toch een weekend zeilen?’

‘Het was heel leuk en ook af en toe behoorlijk eng. We voeren op een gegeven moment zo schuin dat alles in de kajuit op de grond kletterde. Kevin wil nu een bootje kopen maar ik vind dat eigenlijk niks. Ik hoef niet elk weekend te zeilen of op een jachthaven rond te gaan hangen. Volgens mij kost het ook veel geld.’

Ze knikt. ‘Je weet dat er maar twee mooie dagen zijn als je een bootje hebt: de dag dat je er een koopt, en de dag dat je die weer verkoopt.’ In haar mondhoek hangt een draadje kaas van haar tosti. Man, wat heb ik daar zin in, maar de komende maanden alleen wortel en sla voor mij.

Zaterdag

Kevin heeft op Marktplaats een bootje gezien is en naar Friesland gereden om dat te bekijken. Ik had geen zin om mee te gaan en daarom ben ik met Fred de stad ingelopen. Een beetje naar de mensen kijken, windowshoppen, een ijsje kopen (o, nee ik mag alleen rádijsjes).

Wanneer ik op een terras achter een calorieloze zwarte koffie zit – het koekje heb ik aan Fred gegeven – loopt Kaoutar van mijn toneelclub langs. We huggen elkaar en ze komt bij me zitten. Fred legt meteen zijn snuit tegen haar benen en kwispelt aanstellerig hard. Terwijl ze hem aait, vertelt ze dat ze auditie heeft gedaan voor een toneelstuk.

‘Het is maar voor een kleine rol, maar ik hoop zo dat ik het word. Dan kan ik aan de mensen die in het vak zitten laten zien wat ik in huis heb. Wie weet waar dat dan toe leidt!’

Ik vraag of ze dan nog naar de toneelgroep komt, maar ze weet nog niet of ze er tijd voor heeft. ‘En heb je nog anderen gezien van onze groep?’ vraag ik. Ik bedoel eigenlijk of ze wat van Hans heeft gehoord, maar ze begint een heel verhaal over Anneke en hoe gaat die haar heeft geholpen met de auditie. Zo nonchalant mogelijk informeer ik daarna toch naar Hans.

Haar ogen beginnen te glinsteren. ‘Meid, ik heb zo’n fijne roddel over hem gehoord! Hij schijnt weer eens vreemd te gaan. Een vriendin van Anneke heeft hem gespot toen ze door het bos aan het fietsen was. Hij stond op een parkeerplaats met een of andere meid te vozen. Ze deden het staand tegen een auto aan! Echt waar! Die vriendin van Anneke wist gewoon niet waar ze kijken moest.’

Mijn hart klopt zo hard dat ik bang ben dat ze het kan horen. Wie hebben ons daar allemaal bezig gezien? ‘Die Hans toch,’ zeg ik met een rare kraak in mijn stem.

Ze lacht hard. ‘Wie had dat nou achter hem gezocht! Hij is zo onaantrekkelijk.’

Floor Faber is 30+, woont met Kevin en werkt als redacteur bij een entertainmentsite.