Floor Faber #106: ‘Waarom heb ik mijn reddingsvest niet aangetrokken?’

Zaterdag

We proosten en kijken naar voorbijvarende bootjes, gedoe op andere bootjes en mensen die met een toiletrol onder de arm naar het havengebouwtje lopen. ‘Straks maar kijken of we in een restaurant de telefoons kunnen opladen,’ zegt hij.

‘Ik vind het eigenlijk wel lekker om offline te zijn. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst zo geconcentreerd een boek heb gelezen.’

Vanmiddag legden we aan bij een eilandje en daar heb ik een uur of twee ongestoord zitten lezen. Zo heerlijk om helemaal op te gaan in een verhaal en op mooie zinnen en interessante gedachtes te kauwen.

Hij zegt iets over standje Niet storen op mijn telefoon, en vervolgens dwaalt ons gesprek af naar de macht van social media, bedreigde politici en Donald Trump. Dit weekend ben ik er weer achtergekomen hoe leuk Kevin en ik met elkaar kunnen praten. Daar komen we in het dagelijks leven veel te weinig aan toe: of we zijn allebei heel druk, of moe, of we bingen Succession of een andere serie.

Ik zoen hem en die beantwoordt hij enthousiast. ‘Maar laten we eerst ergens wat gaan eten,’ zeg ik na een poosje.

Nadat ik wat make-up heb opgedaan en een leuk bloesje aangetrokken, lopen we het dorp in. Hand in hand bekijken we schattige oude huisjes en we fantaseren hoe het zal zijn om hier te wonen. Dan komen we op een plein voor een prachtig stadhuis. Op het terras zijn nog maar een paar tafeltjes vrij.

Een gehaaste serveerster neemt drankjes op en komt daarna de menukaarten brengen. Voor de vegetarische mens (ik dus) is er weinig keuze: geitenkaassalade of risotto, maar shared dining is hier gelukkig nog niet doorgedrongen. Terwijl we genieten van de wijn, het eten en elkaar wordt het langzaam donker. Lampjessnoeren knippen aan waardoor alles sprookjesachtig wordt verlicht. Ik kijk naar Kevins lieve gezicht en voel me ontzettend gelukkig.

Zondag

De eerste nacht vonden we dat het vooronder te krap was voor twee personen. Dus ik sliep daar en Kevin, de held, offerde zich op en nam een bank. Maar vannacht, nadat we deinend op het water heel zachtjes de liefde hadden bedreven, viel ik in zijn armen in slaap.

En nu varen we alweer terug naar Heeg omdat we om vier uur de boot moeten inleveren. Het is harder gaan waaien en de boot hangt behoorlijk schuin. ‘We kunnen echt niet omslaan!’ zegt hij als hij mijn angstige gezicht ziet. Maar even later gaan we zo schuin dat alles in de kajuit op de grond flikkert. ‘Niet in paniek raken! Jij gaat nu aan het roer zitten zodat ik het groot zeil kan laten zakken. Tegen de wind in varen.’ Ik neem het roer over. De zeilen klapperen en we klotsen heen en weer. Ineens valt me ook op dat er bijna geen boten meer op het meer varen. Waarom heb ik mijn reddingsvest niet aangetrokken?

Kevin neemt het roer weer over. ‘Met alleen de fok op komen we er ook. Het komt goed, schatje, vertrouw me maar.’ Inmiddels varen we voor de wind en de golven zijn griezelig hoog. Dat had ik niet verwacht op een meer.

‘Verdrinkt hier wel eens iemand?’ vraag ik. Op dat moment slaat er zo’n grote golf over het dek dat het water in mijn sneakers loopt. Kevin begint te lachen. Is hij gek geworden?

Floor Faber is 30+, woont met Kevin en werkt als redacteur bij een entertainmentsite.