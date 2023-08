Floor Faber #105: ‘Ik zie voor me hoe ze elkaar hevig zoenen en dan samen een toilet induiken’

Dinsdag

Ik pak mijn telefoon om de weerbericht te bekijken: zoals het er nu naar uitziet, is het dan perfect weer om op een zeilbootje te zitten. Zonnetje, wolkje, windkracht vier. Vervolgens check ik het nieuws en dan nog een keer Whatsapp. Nee, Hans heeft echt nog geen berichtje gestuurd, ook al is hij waarschijnlijk inmiddels een paar dagen terug van vakantie.

Ik herlees de berichtjes die we elkaar stuurden. Erg interessant zijn ze niet: het gaat vooral over waar en wanneer we elkaar zullen ontmoeten, de dickpics heb ik natuurlijk verwijderd. Het laatste bericht is mijn gifje van de spelende poesjes. Misschien is hij daar wel op afgeknapt. Mijn hart slaat een slag over: hij is online! Gespannen wacht ik af, maar dan verdwijnt hij weer en ik heb niks ontvangen.

Misschien stuurde hij wel een berichtje naar zijn moeder. Of heeft hij het op de Oostenrijkse camping aangelegd met een Duitse kampeerster. Zo’n stoer type met kort blond haar, een afritsbroek en bergschoenen met wie hij als iedereen sliep afsprak in het toiletgebouw. Ik zie voor me hoe ze elkaar hevig zoenen voor de wasbakken en dan samen een toilet induiken. Hoe zij zich aan de wand vastklampt wanneer hij bij haar binnendringt en ze ‘Meine Gute!’ roept. Het zou me niet eens verbazen als deze fantasie werkelijk heeft plaatsgevonden, Hans is er gek genoeg voor.

Zuchtend bedenk ik dat het ook veel beter is dat we geen contact hebben. Nu er alleen nog voor zorgen dat ik niet meer aan hem denk.

Vrijdag

‘Weet je zeker dat we goed rijden?’ vraag ik. ‘Ik heb het gevoel dat we rondjes rijden.’

Kevin lacht. ‘Dat komt omdat alles in Friesland er hetzelfde uitziet: weiland, boerderij, dorpje in de verte.’ We zijn onderweg naar Heeg waar we (hij) een Fox hebben gehuurd: een rood zeilbootje met een kajuit en een buitenboordmotor. Er is geen elektriciteit aan boord, dus het wordt een offline ervaring. Vind ik best spannend omdat ik behoorlijk aan mijn telefoon ben verkleefd.

We parkeren bij een jachthaven en even later leidt een Schippers van de Kameleon-achtig type ons naar de boot. Hij legt aan Kevin wat dingen uit die ik toch niet begrijp en daarna brengen we onze bagage aan boord. Het is nog een behoorlijke balansoefening om met een krat vol eten over het gladde dek te lopen. In de boot zitten allerlei handige vakken om je spullen in op te bergen maar verder is het erg krap. Je kunt niet eens staan in de kajuit. ‘Zullen we vertrekken?’ vraagt Kevin.

Ik maak aan de voorkant het touw los – lijnen noemt hij de touwen steeds - en dan varen we op de motor de haven uit. Wanneer we op het meer zijn, vraagt hij of ik aan het roer wil gaan zitten zodat hij de zeilen kan hijsen. ‘Ik ga nu tegen de wind in liggen. Zie je die vlag in de mast? Die moet je in de gaten houden. Je moet precies de andere kant opsturen als waar je naartoe wilt.’ En dan zit ik aan het roer van een klotsende boot met klapperende zeilen.

Net voordat ik het echt spannend vind worden, heeft hij de zeilen gehesen. Hij neemt het roer over en we varen. Mijn haren wapperen in de wind, ik hoor het water ruizen en voel de zon prikken op mijn huid. Heerlijk dit. Maar het mooiste is nog dat Kevin er zo ontzettend gelukkig uitziet.

Floor Faber is 30+, woont met Kevin en werkt als redacteur bij een entertainmentsite.