Eva: ‘In plaats van te praten, huilde ik voor het eerst in jaren’

Het is een jaar geleden dat ik mijn therapie als podcast online zette, zodat iedereen die dat wil eens kan horen wat er ongeveer gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. In Komt een meid bij de psych hoor je een vrouw die praat en praat over haar angststoornis en rouw alsof het niets is. “Wat kun je goed praten,” zeiden mensen na het beluisteren van de podcast. Het maakte me trots: wat nou, taboe? Ik praat er gewoon over!

In een van de therapiesessies praatten mijn psycholoog en ik over de emotie teleurstelling. “Ik kan die emotie niet voelen,” legde ik uit. “Die is zo groot, dat ik ’m liever wegdruk.” Ik vertelde haar hoe ik zo vaak teleurgesteld was geweest omdat mijn vader toch niet van de drank kon afblijven, dat ik op een gegeven moment een manier had gevonden om die emotie maar gewoon niet meer te voelen.

Ook geen hoop, trouwens, want dat was immers uitgestelde teleurstelling. Ik vertelde haar dat ik me nooit écht ergens op verheugde, zodat het ook niet kon tegenvallen. Ik vertelde haar hoe verdrietige video’s van kinderen bij wie tegen al hun verwachtingen in niemand op hun verjaardagsfeestje komt, me nog wekenlang konden achtervolgen. Ik vertelde hoe erg ik het haatte als mensen toegaven dat ze iets ‘jammer’ vonden. Ik vertelde haar precies hoe dat mechanisme in elkaar zat en ik was trots: ik wist wat mijn probleem was, waar het vandaan kwam, waar het in resulteerde en ik wist alles zo lekker onder woorden te brengen.

Voor het eerst in mijn leven zat ik alleen niet tegenover iemand die dat bejubelde. “Kun je eens stoppen met praten óver teleurstelling, maar die alleen proberen te voelen?” vroeg mijn psycholoog me. Een beetje ongemakkelijk zat ik tegenover haar terwijl ik alle momenten waarop ik me teleurgesteld had gevoeld, voor de geest probeerde te halen. Ik dacht aan het vaderskindje dat nooit de kans had gekregen een vaderskindje te zijn, aan feestjes die niet doorgingen omdat papa weer eens spoorloos was, aan de keren dat ik hoopvol een afkickkliniek binnenliep voor het bezoekuur, om daar te horen dat mijn vader was weggelopen.

En in plaats van te praten, huilde ik voor het eerst in jaren. Waar ik altijd dacht dat praten over mijn emoties een manier was om ze te verwerken, had ik er jarenlang overheen gepraat. Ik deelde mijn verhaal zo vaak, dat het langzaam van een ander leek te worden. Een sprookje dat ik zo kon opdreunen. Daar op de stoel van de psycholoog leerde ik dat je een TED-talk voor duizenden mensen kunt geven over wat je hebt meegemaakt, maar dat ’s avonds alleen in bed dénken aan wat je echt raakt, de echte uitdaging is.

Deze column van Eva komt uit Flair 31-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Eva Breda (25) schrijft, creëert en pluist uit. Ze maakte de podcast Komt een meid bij de psych en probeert het leven, het vrouw-zijn en zichzelf iedere week een stukje meer te ontdekken en ontplooien in haar columns.