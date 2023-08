Eva: ‘Nu ik erop let, zie ik ze steeds vaker: de zonnetjesvrouwen’

Het is al jaren geleden dat ik een zonnetjesvrouw werd. Destijds volgde ik een meisje van mijn leeftijd op Instagram. Je kent haar vast, Matilda Djerf. Inmiddels heeft ze drie miljoen volgers en een online imperium, maar destijds was ze een door Australië reizende tiener die foto’s plaatste voor haar ‘slechts’ paar duizend volgers. Op die foto’s zag ik ’m voor het eerst: een tatoeage van een zon. Ter grootte van vijftig cent, zo simpel als een kind hem zou tekenen. Een rondje, acht streepjes. Op de zijkant van de pols. Enkel zichtbaar voor jezelf tijdens het tandenpoetsen.

Klakkeloos kopiëren vind ik stom en dus stuurde ik een berichtje naar Matilda, de eerste zonnetjesvrouw die ik ooit tegen zou komen. Ik legde haar uit dat ik haar tattoo meerdere keren aan mijn moeder had laten zien omdat ik hem zo mooi vond en dat mijn moeder had voorgesteld om mij de tattoo cadeau te doen ‘omdat ik haar zonnetje was’. Zou ze het erg vinden? Even later vond ik in mijn inbox een enthousiast berichtje: natuurlijk was dat niet erg. Sterker nog: Matilda vond het alleen maar leuk om dat soort berichtjes te krijgen. Er liepen inmiddels meer meiden op de wereld rond met de tattoo. Een week later hoorde ik ook bij die club.

Matilda werd een internetfenomeen en heel soms overviel me een gevoel dat leek op spijt: zouden mensen denken dat ik ongeïnspireerd tatoeages kopieerde van bekende mensen omdat ik bij gebrek aan een eigen identiteit dan maar zoals zij wilde zijn? Maar als het zonnetje op mijn pols tijdens het tandenpoetsen via de spiegel naar me lachte, werd ik er toch weer blij van. Dan dacht ik even aan mama. Aan mijn fascinatie voor natuurwetenschap en mijn liefde voor het ontstaan van sterren. Dan dacht ik even aan warmte en liefde en positiviteit. En dan dacht ik aan al die onbekende vrouwen die net als ik hun tanden stonden te poetsen en dezelfde zontattoo op hun pols zagen. Of in hun hals. Of op hun voet.

Wat was hun verhaal? Nu ik erop let, zie ik ze dus steeds vaker, de zonnetjesvrouwen. Zeker in de zomer, als polsen, enkels en sleutelbenen de zon zien, glimlach ik timide naar deze vrouwen. Wat hun verhaal is, heb ik nooit durven vragen, maar ik fantaseer erop los. Wat zij niet weten is dat zij in die fantasieën bij mijn geheime zonnetjesclub horen. Een club van vrouwen die verbonden zijn met dat kokendhete hemellichaam zo’n honderdvijftig miljoen kilometer bij ons vandaan. Ze hoeven het niet te weten. Of misschien weten ze het nu. O, en nu jij het weet: kom er gezellig bij.

Deze column van Eva komt uit Flair 35-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Eva Breda (26) schrijft, creëert en pluist uit. Ze maakte de podcast Komt een meid bij de psych en probeert het leven, het vrouw-zijn en zichzelf iedere week een stukje meer te ontdekken en ontplooien in haar columns.