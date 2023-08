Hester: ‘De horeca is duur. Maar niemand dwingt jullie naar een restaurant te gaan, eetpiraten’

Het valt me vaak op hoe eenvoudig zoiets moet kunnen. De horeca is tegenwoordig weer drukbezocht en ontzettend onderbezet qua personeel. Niet zelden zit je absurd lang op je bestelling te wachten of zie je behoorlijk lang geen personeel in de nabije omgeving van je tafeltje.

Er zomaar tussenuit sneaken is een peace of cake, het is criminaliteit voor Dummy’s – dit kan iédereen, zelfs als je grootste misdrijf het welbekende snoepje-bij-de-Kruidvat is. Maar je moet het wel durven én je moet een verdorven genoeg karakter hebben het daadwerkelijk te doen.

Wat is dat toch, schaamteloos kunnen wegnemen wat jou niet toebehoort? Ik kan me nog goed de dag herinneren dat onze, toen tweejarige, dochter een V.I.Poo toiletspray bij de Blokker in haar tas had gestopt. Thuis haalde ze ‘m triomfantelijk tevoorschijn.

Destijds was dat zo ongeveer de hipste luchtverfrisser denkbaar; het flesje kostte een tientje. Een fikse diefstal dus, helemaal voor een meisje van die leeftijd. Nog diezelfde middag zijn we teruggegaan naar de winkel, waar onze kleine crimineel keurig ‘sorry’ heeft gezegd en haar lesje voor het leven leerde: nooit zomaar iets meenemen van een ander. Die les krijgt blijkbaar niet iedereen.

En wat ik nog schokkender vind; aan zo’n tafeltje met restaurantgasten zit dan dus niet één onopgevoede asociaal; iedereen doet mee! Van het hele gezelschap is er niémand die ervoor gaat liggen of wel om de bon vraagt of een pinpas trekt. Collectief crimineel dus. Hoe bizar is dat?

Ja eens, de horeca is kneiterduur. Ik schrik ook iedere keer weer van de rekening en ik denk ook altijd weer: hier had ik minstens een week thuis van kunnen eten. Maar niemand dwingt je naar een restaurant te gaan. Niemand dwingt je tot die hoge kosten en hoe onterecht je de prijzen ook vindt; het rechtvaardigt op geen enkele manier dan dus maar zonder te betalen weg te lopen.

De horeca heeft het de laatste jaren bepaald niet makkelijk gehad. En zoals voor ons alle dagelijkse kosten stijgen, stijgen die voor restaurants ook, dus een doorberekening is logisch. De horeca is keihard werken en veelal geen vetpot. Wat schort er dan aan je fatsoen als je die mensen dan ook nog eens met een onbetaalde rekening opscheept? Schofterig is het, meer dan schofterig.

Misschien wordt het tijd dat van iedere klant een foto van het ID-bewijs wordt gemaakt, dan heb je tenminste nog iets om op terug te vallen. Maar ja, dat is niet zo gastvrij he… En zo trek je als het braafste jongetje van de klas weer aan het kortst eind. Alle hoop is dus ook hierin wederom gevestigd op karma.

Hester Zitvast (45) is freelance journalist, moeder van vier kinderen (22, 19, 9 en een baby). Door haar Twitter-verslaving zit ze bovenop het nieuws en daar heeft ze vaak wel een mening over. Voor Flair ventileert ze die opinie. Daar hoef je het als lezer natuurlijk niet altijd mee eens te zijn. Een goede (en fatsoenlijke) discussie gaat ze niet uit de weg.