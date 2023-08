Dagboek van influencer Rose: ‘Zolang jij niet gek van mij wordt, of me nog meer gaat haten’

“Ik kan je wel komen helpen in het restaurant,” had ik eruit geflapt. En nu stond Jesse me aan te kijken alsof ik zojuist had verkondigd dat ik morgen bij hem in zou trekken.

“Meen je dat?” vraagt hij als mijn voorstel eindelijk tot hem door lijkt te dringen.

Ik antwoord: “Waarom niet?” Dit is mijn kans om Jesse te laten zien dat ik heus niet te beroerd ben om hard te werken. Dat ik echt wel wat meer kan dan leuke vlogs opnemen. En het is een mooie bonus: nu kan ik genoeg tijd met hem doorbrengen om uit te vinden wat ik nu werkelijk van hem wil.

Even schiet door mijn hoofd dat we na sluitingstijd misschien wel stomende seks kunnen hebben tegen de bar achter hem, maar ik verdring die gedachte snel. We zijn immers over en uit. En, klein detail, ik heb net stomende seks gehad met een ander.

“Ik zou er echt heel erg mee geholpen zijn,” zegt Jesse. “Je wilt niet weten hoe lastig het is om personeel te vinden. Maar denk je dat we dit wel moeten doen, jij en ik samen…?”

“Zolang jij niet gek van mij wordt, of me nog meer gaat haten…” reageer ik wat onzeker.

“Ik heb je nooit gehaat, Rosanne,” zegt Jesse.

Ondertussen zie ik dat een van de heren van de tafel van zes ongeduldig wenkt. “Zal ik dan maar?” zeg ik. Zo moeilijk kan dit toch niet zijn, als tiener werkte ik jaren in de bediening bij mijn ooms brasserie. Dat ben ik echt nog niet verleerd.

Dagboek van influencer Rose ‘Jesse heeft zojuist de Franse god ontmoet met wie ik de nacht heb doorgebracht’

De rest van de dag en avond vliegen voorbij en ik ben zo druk dat ik vergeet hoe brak ik ben van de afgelopen nacht. Jesse en ik blijken een topteam en eigenlijk is het geen moment ongemakkelijk tussen ons. Dat wordt het pas wanneer alle gasten weg zijn en pizzabakker Marco vraagt of we nog iets willen eten.

“Jij hebt natuurlijk al pizza gegeten vandaag,” zegt Jesse. Hij bedoelt het waarschijnlijk niet verkeerd, toch brengt die opmerking me in één klap terug in de realiteit.

“Het gebeurde gewoon. Ik voelde me klote over ons en toen was daar Lucas,” zeg ik, want ik voel de behoefte me te verdedigen.

“Je hoeft het echt niet uit te leggen,” reageert Jesse. “Ik weet hoe die dingen gaan en je bent me heus niet binnen twee weken vergeten.”

Ineens voel ik dat er een enorme spanning tussen ons hangt. Nee, ik ben hem niet vergeten. Sterker nog: hij was de eerste aan wie ik dacht nadat ik seks met Lucas had gehad. Maar dat zeg ik natuurlijk niet hardop. “Nee, niet echt,” mompel ik een beetje.

Wanneer Jesse dichterbij komt, ben ik bang dat ik iets ga doen waar ik later spijt van krijg…

