Dagboek van influencer Rose: ‘Het is pas net uit met Jesse, maar ik flirt alweer met een ander’

“Is Lucas nú in Amsterdam?” Ik ben verbaasd dat Noor me dit nu pas vertelt. Mijn Franse fling is in de stad en ik ben de laatste die het hoort. Ik voel dat een vleugje opwinding het verdriet over Jesse verjaagt. Maar direct voel ik me ook een tikkeltje beledigd, omdat hij niets heeft laten weten en ik spreek dat uit naar Noor.

“Hij wilde je heel graag bellen,” verdedigt ze hem. “Alleen sprak ik hem en Camille pas net voordat ik naar jou toe ging en gezien je toestand aan de telefoon heb ik gezegd dat dat me niet zo’n goed plan leek.”

“Nou, ik vind het nu toevallig wel een goed plan,” zeg ik, overmoedig door de rosé. “Weet je het zeker?” is Noors reactie. “Want ze zitten hier vlakbij op het terras.”

“Let’s go, ik kan wel wat afleiding gebruiken!” roep ik, misschien iets te enthousiast. De knoop in mijn maag heeft plaatsgemaakt voor een lichte roes en ik heb ineens heel veel zin om deze knappe Fransman weer te zien.

We rekenen af en lopen naar het andere terras, dat nog geen driehonderd meter verderop ligt. Ik zie Lucas al zitten, hij is nog hotter dan die keer in Parijs. Hij ziet mij ook. “Bonjour chérie,” begroet hij me met een kus op mijn mond die meteen naar méér smaakt. Camille valt me enthousiast om de nek en fluistert in mijn oor: “Ik ben blij dat het wat beter met je gaat; geen man is het waard om zo veel tranen aan te verspillen.” Ik knuffel haar en vind hen allebei ineens zo ontzettend lief.

Lucas vertelt dat ze in de stad zijn, omdat het merk waarvoor hij werkt een winkel opent in Amsterdam. “Grote kans dat ik hier nog veel vaker zal zijn de komende tijd,” zegt hij terwijl hij me afwachtend aankijkt. Ik voel een kriebel in mijn buik en zeg: “Dat zou leuk zijn.”

Meteen voel ik me schuldig. Het is nog geen seconde uit met Jesse en ik zit alweer te flirten met een ander. Maar een stemmetje in mijn achterhoofd zegt wat iedereen al maanden tegen me zegt: “Denk nu eens niet zo veel na en durf gewoon eens te genieten.” En dat is niet zo moeilijk met een knappe man naast me die alleen maar aandacht voor mij heeft.

Na nog een fles rosé sleep ik Noor mee naar de wc en vraag ik haar: “Wat moet ik nu doen? Ik ben een beetje tipsy, geloof ik, maar ik heb zo’n zin in Lucas.”

Noor begint te lachen. “Wat let je, doe eens lekker iets impulsiefs, je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen.”Ze heeft gelijk, dus loop ik terug naar het terras en fluister in Lucas’ oor: “Heb je zin om naar mijn huis te gaan?”

Over Rose

Naam Rose Leeftijd 30 jaar Beroep influencer Relatie twijfelachtig

Deze column van Rose komt uit Flair 30-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.